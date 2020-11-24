Появилось видео из Петербурга, где детей взяли в заложники

В распоряжении «360» появилось видео с места, где детей взяли в заложники в Санкт-Петербурге. В МВД подтвердили захват. По данным полицейских, злоумышленнику 38 лет.

«В полицию Колпинского района сегодня, около 12:00, поступило сообщение от местной жительницы, которая проживает на Пролетарской улице, о том, что супруг выгнал ее из квартиры и заперся, удерживает в ней шестерых детей», — рассказали «360» в местной полиции. По предварительным данным, он не состоит на учете в правоохранительных органах.

В соцсетях появилось еще одно видео от дома, где произошло ЧП.

На кадрах видна панельная пятиэтажка. Во дворе стоят несколько полицейских машин с включенными проблесковыми маячками.

«Похоже, там штурм», — говорит автор видео после приглушенного звука вроде выстрела.

СМИ со ссылкой на источник сообщили, что мужчина вооружен топором и готов к убийству, однако никаких требований пока не выдвигал.