Силовики начали готовиться к штурму места захвата детей в Петербурге. Видео

Мужчина с шестью детьми закрылся в квартире в Санкт-Петербурге и стал угрожать расправой. На место прибыли силовики, которые стали готовиться к штурму.

На кадрах видно, что около жилого дома стоит машина, а рядом находится группа силовиков. Правоохранители обсуждают свои дальнейшие действия при штурме.

Как сообщили «360» в МВД, днем 24 ноября в полицию обратилась одна из местных жительниц Колпинского района Санкт-Петербурга. Она рассказала, что муж выгнал ее из дома на Пролетарской улице, а сам заперся в квартире с шестью детьми. По предварительным данным, мужчина не состоит на учете в правоохранительных органах.

Ранее СМИ писали, что вооруженный топором мужчина взял детей в заложники. Он начал угрожать и требовать выполнить его условия. На место сразу же прибыли сотрудники полиции и силовики. Пока все обстоятельства и причины захвата детей в заложники выясняются.