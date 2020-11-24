Мужчина, захвативший детей в заложники в Петербурге, состоял на учете в психдиспансере

Мужчина захватил в заложники шесть детей в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Выяснилось, что он состоял на учете в психдиспансере и имел финансовые проблемы.

Захвативший детей мужчина состоял на учете в психдиспансере, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные власти. Кроме того, по словам источника агентства в экстренных службах, у мужчины серьезные финансовые проблемы и он крепко выпил.

«Дети занимались в социально-реабилитационном центре как дети из многодетной семьи, получали помощь как малообеспеченные», — рассказала представитель Колпинского района города Надежда Осипова.

Сейчас к дому, где забаррикадировался мужчина, направляются психологи и глава района. Пока на месте продолжают работать силовики и правоохранители.

Днем 24 ноября женщина сообщила полиции, что ее из дома выгнал муж, взявший шестерых детей в заложники. Мужчина закрылся в квартире и стал угрожать. По словам одной из соседок, он агрессивно реагировал на всех, кто проходил под окнами. У него в руках видели топор. Злоумышленник угрожал ножом и требовал, чтобы все отошли от окон.