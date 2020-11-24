СМИ: мужчина взял в заложники 6 детей в Петербурге

Неизвестный мужчина захватил в заложники шесть детей в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Сейчас на место направляются сотрудники специальных служб.

«Мужчина забаррикадировался в квартире, по предварительным данным, с детьми и угрожает им», — сказал ТАСС его источник в экстренных службах.

Захват детей в заложники произошел днем 24 ноября в Колпине, пишут СМИ. Мужчина выгнал жену из дома и остался с шестью детьми, которым стал угрожать топором. Он заявил, что пойдет на убийство, если не будут выполнены его требования. Мужчина забаррикадировался в квартире на Пролетарской улице.

На место выехали специальные службы. Пока все обстоятельства и причины захвата детей в заложники выясняются.