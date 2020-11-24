«Кричи громче, чтобы все ушли». Захвативший заложников мужчина в Петербурге угрожал ребенку ножом

Жительница Колпинского района Санкт-Петербурга Оксана Шолох стала свидетельницей событий с захватом детей. Она видела, как мужчина вытащил ребенка из окна.

«Я шла с работы. Мужчина вытащил ребенка из окна первого этажа, подставил нож к голове и ему говорит: „Кричи громче, чтобы все ушли“. До этого, как рассказали соседи, он просил пива. Поговорив с полицейскими, я купила ему пиво и поднесла. Он стал орать и кинулся ножом с окна в меня. Я ушла», — рассказала она.

По ее словам, семью, в которой все произошло, она не знает.

Днем 24 ноября мужчина взял детей в заложники в Санкт-Петербурге. По информации полиции, петербуржец выгнал из дома на Пролетарской улице супругу, а шестерых несовершеннолетних оставил с собой. К уголовной ответственности, по предварительным данным, местный житель не привлекался. Стражи порядка находятся на месте ЧП.

В СМИ появлялась информация, что у мужчины есть топор и он угрожает убийством. Однако никаких требований петербуржец не выдвигал.