Захвативший детей в заложники в Петербурге мужчина сдался

Мужчина захватил в заложники шесть детей в Колпинском районе Санкт-Петербурга. В итоге он сдался правоохранителям, сообщил корреспондент «360» с места событий.

Злоумышленник решил сдаться после переговоров с прокурором Колпинского района. Забаррикадировавшийся мужчина отпустил детей, а затем сам вышел из квартиры во двор. Полицейские сняли оцепление вокруг дома и завершили проведение спецоперации.

Дети, которых мужчина отпустил, не пострадали, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя силовиков. По словам регионального детского омбудсмена, освобожденных детей отвезут в больницу для оказания необходимой помощи. Согласно предварительной информации, мужчина является биологическим отцом только двоих из шести детей. Теперь семьей займутся органы опеки.

Шесть детей оказались в заложниках в Петербурге днем 24 ноября. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что муж выгнал ее из квартиры и заперся там с детьми. На место приехали силовики, которые начали готовиться к штурму. По словам очевидцев, мужчина с ножом угрожал всех убить и агрессивно реагировал на тех, кто пытался подойти к окну квартиры на первом этаже.