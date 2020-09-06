Россия сыграет с Венгрией за первое место в группе Лиги наций. Победа над сербами добавила уверенности в сборной

Сборная России по футболу обыграла сербов в первом туре группового этапа Лиги наций. Теперь подопечным Станислава Черчесова предстоит встретиться с соперниками из Венгрии. «360» пообщался с футбольными экспертами, которые поделились своими прогнозами на игру.

Российские футболисты в составе сборной страны 3 сентября вышли на поле впервые после коронавирусного перерыва. Они сыграли на московском стадионе «Динамо» против сборной Сербии. Матч проходил в рамках первого тура группового этапа Лиги наций.

За первый тайм ни одной из команд не удалось забить гол, но во второй половине встречи ворота поразили четыре раза. Автором дубля стал Артем Дзюба, а еще один мяч забил Вячеслав Караваев. В итоге российские спортсмены победили со счетом 3:1. В сербской сборной отличиться смог форвард Александар Митрович.

После игры Дзюба признался, что матч выдался непростым, и подчеркнул важность победы. Кроме того, футболист ответил всем хейтерам, которые критикуют его за «одноногость».

«Забил второй гол левой? Как у Ривалдо, как у Веретенникова. Ответил всем хейтерам, которые говорят, что у меня уже возраст, левой не умею работать. Каждый день отвечаем действиями, а не словами», — заявил Дзюба.

Теперь футболистам предстоит сыграть 6 сентября против Венгрии на стадионе в Будапеште. Венгры же играли первый матч против соперников из Турции, победив со счетом 1:0.

У сборных не бывает простых игр. Они выступают под флагом Венгрии, мы — под флагом России. Поэтому ждем интенсивного матча, бескомпромиссной борьбы. Тем более что венгры тоже одержали победу в своей первой встрече с Турцией Станислав Черчесов тренер сборной России по футболу.

Наставник российской команды отметил, что в составе венгров произошли некоторые изменения. При этом Черчесов подчеркнул, что ожидает хорошей игры, а единственный минус — отсутствие болельщиков на трибунах.

«Прогноз — мы не проиграем»

Своим прогнозом на предстоящий матч России и Венгрии поделился с «360» бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт. Он отметил, что у нашей сборной хорошие шансы и проиграть она не должна.

Я думаю, что наша сборная подзасалена сильнее, чем венгры. Хотя у венгров сейчас состав несколько поменялся и выглядят они очень неплохо. Тем более преимущество, конечно, что они играют дома. Но игра без зрителей, поэтому какого-то большого преимущества у хозяина поля не будет Борис Раппопорт бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита».

По словам футбольного эксперта, сербские спортсмены сильнее, чем венгерские. Он пояснил, что у Сербии более значимая история футбола. При этом последняя игра сборной Венгрии в Турции говорит, что у страны появились хорошие футболисты.

Раппопорт подчеркнул, что россиян 100% ждет непростая игра. Команда понесла ощутимую потерю в лице Александра Головина.

«Уже в последних играх сборной он был системообразующим футболистом. Через него шла атака, много моментов концентрировалось на нем. А Миранчук, нужно сказать, несмотря на то, что он прилично и сильно играл за „Локомотив“, он не был таким постоянным игроком основы», — пояснил экс-тренер «Зенита».

Он назвал действующий состав сборной нормальным. Но добавил, что пока не известно, будет ли играть травмированный Семенов. По имеющейся информации, спортсмен готов к матчу.

«Семенов, Марио Фернандес и Караваев — это все футболисты, которые в последнем матче играли неплохо. Караваев даже гол забил. <…> Состав, выступавший против Сербии, был оптимальным. Там есть чем усилить атаку, но я думаю, что та форма, в которой находится сейчас Артем Дзюба, позволяет рассчитывать на хороший результат», — отметил Раппопорт.

Он добавил, что Черчесов принял удачное решение о включении в команду вратаря московского «Динамо» Антона Шунина. Спортсмен провел достойный матч и раньше играл очень сильно. Футбольный эксперт считает, что в предстоящей встрече сборной нужно очень внимательно и аккуратно сыграть в обороне.

Мой прогноз на то, что мы этот матч не проиграем. <…> Я могу дать два прогноза. Я могу дать счет 1:1, который, в принципе, возможен, или 2:1 в нашу пользу Борис Раппопорт бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита».

«Обеспечили первое место в группе»

Футбольный эксперт и общественный деятель Андрей Малосолов не стал делать точных прогнозов, но подчеркнул успех российской команды в предыдущем матче.

Я бы не стал прогнозировать счет, потому что это каждый раз гадание на кофейной гуще. Но мне понравилось, как мы разделались со сборной Сербии. 3:1 — это очень уверенная победа. Хотя, вы знаете, по игре — это была игра равных соперников. Хотелось бы, конечно, чтобы венгров мы победили и обеспечили себе не только первое место не только на текущий момент, но и первое место в этой группе Андрей Малосолов футбольный эксперт.

Он отметил, что обычно выигрышный состав стараются не менять. Но в сегодняшнем матче могут произойти какие-то незначительные подвижки, связанные с физической готовностью того или иного футболиста.

«В целом я бы на месте Станислава Черчесова этот удачный состав, который выступал в прошлой игре, не менял бы. Хотя, конечно, Венгрия уровнем чуть слабее Сербии, но надо учитывать тот факт, что в гостях венгры, на мой взгляд, сенсационно обыграли Турцию», — заявил Малосолов.

Эксперт добавил, что команда Венгрии относится к европейскому середняку, или даже ее можно отнести ближе к аутсайдерам. При этом недооценивать соперника нельзя. Российским спортсменам нужно построже действовать в обороне, а дальше — игра покажет.