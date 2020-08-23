Парижские звезды против баварской машины. Кто победит в финале Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов встретятся мюнхенская «Бавария» и парижский ПСЖ. Матч начнется 23 августа в 22:00. «360» узнал у футбольных экспертов, кого они считают фаворитом в этом матче.

Путь к финалу

Команды прошли разный путь в этом розыгрыше Лиги чемпионов. И если в групповой стадии ни у тех, ни у других особых проблем не возникло — обе команды уверенно лидировали в своих группах, — то в стадии плей-офф у парижан начались сложности. Сначала ПСЖ в гостях проиграл первый матч дортмундской «Боруссии» — 1:2 и лишь дома смог перевернуть ход противостояния, обыграв соперника со счетом 2:0. Потом был тяжелый матч с итальянской «Аталантой», который французы вытащили буквально на последних минутах, забив два мяча уже в дополнительное время и вырвав победу со счетом 2:1. Лишь немецкий «Лейпциг» в полуфинале не смог оказать команде Тухеля никакого сопротивления, и ПСЖ выиграл уверенно — 3:0.

В это же время «Бавария» буквально сметала соперников на своем пути. И в группе немцы выиграли все шесть матчей из шести, и в плей-офф разгромили всех, кого только можно, не оставив камня на камне от лондонского «Челси» (3:0 и 4:1), уничтожив «Барселону» — 8:2 и без труда справившись с «Лионом» — 3:0. Да и вообще, все матчи в этой Лиге чемпионов «Бавария» выигрывала с разницей минимум в два мяча, за исключением гостевой игры против греческого «Олимпиакоса», в котором мюнхенцы одержали победу со счетом 3:2. Это тоже говорит о многом.

Немецкая машина против мировых звезд

Неудивительно, что все специалисты в разговоре с «360» назвали однозначным фаворитом «Баварию». В частности, эксперт портала «Команда.ком» Анатолий Горсков хоть и отметил, что финал Лиги чемпионов уже не раз приносил сюрпризы, когда заведомый аутсайдер неожиданно выигрывал турнир, но уж очень сильна сейчас «Бавария». Причем не только командной игрой, но и мастерами, которые убийственно реализовывают свои моменты.

Немецкий клуб сейчас в сумасшедшей форме, это такой локомотив, который сносит все на своем пути — как во внутренних первенствах, так и в международных турнирах. И пока не понятно, что парижане могут им противопоставить Анатолий Горсков футбольный эксперт портала «Команда.ком».

Но и у ПСЖ есть свои козыри. Если немецкая команда сильна именно командной игрой, то в составе парижан есть очень яркие индивидуальные исполнители, которые способны в одиночку перевернуть исход любого матча. Речь идет, конечно же, о французской звезде Килиане Мбаппе и бразильце Неймаре. Это отметил, в частности, Борис Раппопорт, экс-главный тренер и спортивный директор петербургского «Зенита».

Уровень игры Мбаппе и Неймара вполне может уравнять шансы. Это очень сильные футболисты, которые за счет своего высочайшего мастерства могут решать исход матчей. Если «Бавария» сможет их нейтрализовать, то команде будет значительно проще Борис Раппопорт футбольный эксперт, экс-главный тренер и спортивный директор ФК «Зенит».

Специалист добавил, что в первую очередь именно мастерство этих двух футболистов позволило ПСЖ справиться с «Лейпцигом» в полуфинале. Но фаворитом, по мнению Раппопорта, все равно является «Бавария», поскольку их преимущество — командная игра и, в частности, игра в обороне. Однако легкой прогулки, как в прошлых лигочемпионских матчах, немецкому клубу ждать все же не стоит.

Думаю, что голы будут, но преимущество одной из команд будет максимум в один мяч. Например, возможен счет 2:1 или 3:2 Борис Раппопорт футбольный эксперт, экс-главный тренер и спортивный директор ФК «Зенит».

Но помимо мастерства Мбаппе и Неймара, у ПСЖ есть и другие козыри, которые отметил Анатолий Горсков. Во-первых, тренер Томас Тухель, который считается сейчас одним из главных тактиков мирового футбола и который прекрасно знаком с немецким футболом и знает, как противодействовать «Баварии». И, конечно, удача, которая неоднократно сопутствовала парижанам в этом розыгрыше плей-офф, когда они умудрялись побеждать за счет неожиданных всплесков и вытаскивать уже, казалось бы, проигранные матчи — как было, например, с «Аталантой».

Все будет зависеть от того, сможет ли ПСЖ выдержать сумасшедшее давление, которым «Бавария» буквально затаптывала соперников в этой Лиге чемпионов Анатолий Горсков футбольный эксперт портала «Команда.ком».

Эксперт добавил, что надеется на агрессивный футбол. Тем более что ни та, ни другая команда не любит отсиживаться в обороне и обе они привыкли играть от себя, а не от соперника.

«Все успешные результаты этих команд связаны именно с действиями в атаке: когда ПСЖ начинает играть от обороны, они только приносят себе проблемы, а „Бавария“ просто никогда этого не делает. Поэтому предполагаю, что сегодня мы увидим много голов», — заявил Горсков.

Свое мнение о предстоящем финале высказал и спортивный функционер Андрей Малосолов. По его словам, финал Лиги чемпионов — это сражение не только футбольных талантов, но и огромных денег. Речь даже не столько о премиальных, сколько о вложениях, которыми сопровождаются выступления клубов.

И ПСЖ, и «Бавария» — это монстры современного футбола. С ними еще можно предугадывать исходы групповых этапов или ранних стадий плей-офф, но прогнозировать, кто победит в финале, я бы не рискнул Андрей Малосолов футбольный эксперт, общественный деятель, спортивный функционер.

По мнению специалиста, противостояние будет очень интересным: «Бавария» — это хладнокровный тяжелый каток, который всех перемалывает, а ПСЖ — команда, в которой собраны великолепные исполнители. Малосолов полагает, что отсиживаться в обороне никто не будет — скорее, будет открытый футбол.

У ПСЖ я бы выделил упор на технику, а «Бавария» — это такой отлаженный механизм. Надеюсь, сегодня найдет коса на камень и будет интересное рубилово с результативным счетом — не 1:0 или 2:1, а больше Андрей Малосолов футбольный эксперт, общественный деятель, спортивный функционер.

Кстати, раз уж мы сказали о парижских звездах, нельзя не упомянуть и о баварском голеадоре — польском нападающем Роберте Левандовском, который в последнее время буквально штампует голы один за другим. Именно он является лучшим бомбардиром этого розыгрыша Лиги чемпионов с 15 мячами.

И сегодня у него будет дополнительная мотивация: на данный момент лигочемпионский рекорд принадлежит Криштиану Роналду, который в сезоне-2013/14 наколотил 17 голов, но в этот раз поляк может повторить этот успех, а то и замахнуться на еще большую цифру. Но для этого ему придется вскрывать оборону парижан, что сделать будет, конечно, непросто.