Сборная России возвращается после коронавирусной паузы. Как команда сыграет с сербами

Сборная России 3 сентября проведет первый после коронавирусной паузы матч в Лиге наций с Сербией. Как будут играть подопечные Станислава Черчесова и кому из команд улыбнется футбольная фортуна?

Сборная России готовится к первому официальному матчу после снятия карантина из-за коронавируса. Сейчас 26 игроков национальной команды находятся на сборах на базе в Новогорске.

3 сентября в рамках группового этапа в Лиге наций команда сыграет со сборной Сербии в Москве. Трансляция матча начнется в 21:45. 6 сентября встретится с командой Венгрии в Будапеште. Еще один домашний для нашей сборной матч с Турцией состоится 11 октября.

Четыре форварда

Главный тренер Станислав Черчесов вызвал на сборы сразу четырех форвардов: Артема Дзюбу из «Зенита», Александра Соболева из «Спартака», Федора Смолова из «Локомотива» и Николая Комличенко из «Динамо». По мнению футбольного комментатора Константина Генича, на атакующий футбол зрителям рассчитывать не стоит. Просто таким образом наставник постарался создать конкуренцию, чтобы оптимизировать подготовку и создать возможность дублирования форвардов.

«У нас просто три одноплановых нападающих Дзюба, Комличенко и Соболев, вызванный из-за травмы Евгения Луценко („Арсенал“ — прим.редакции). Плюс Смолов — совершенно другого типа футболист, поэтому могут быть абсолютно разные варианты ведения игры», — добавил он.

Возможность, что Черчесов надеется сыграть в атакующий футбол, не исключил комментатор Станислав Рынкевич. Это было бы логично, учитывая, что Лига наций пришла на смену товарищеским играм.

«Да, результат теперь важнее, чем раньше. Но все равно. Лига наций, по-моему, существует, чтобы обыгрывать структуру команды и так далее. Было бы логично, если бы Черчесов именно сейчас начал обыгрывать атакующий футбол. Потому что футбол защитный, мы видели на Чемпионате мира, он работает. Теперь нужно развивать атакующий», - сказал Рынкевич.

Схема игры

Сборные Сербии и Венгрии — достойные соперники, поэтому, скорее, состав будет сбалансированным на результат, считает Генич. Главные «двигательные» активы — Денис Черышев, Александр Головин и Алексей Миранчук не смогли приехать в сборную из-за травм.

«Поэтому какой будет тактическая схема — сложный вопрос. Вряд ли мы будем играть домашний матч схемой с тремя центральными защитниками. Скорее будем отталкиваться от возможностей соперника и уже от этого будем плясать», — добавил комментатор.

Предугадать тактическую схему сложно, подтвердил Рынкевич. Но в сборной много разноплановых игроков и есть возможность попробовать различные комбинации игры и адаптировать их под то, что будет происходить на поле. «Мне кажется, он начнет „4-3-3“, но там видно будет, пока сложно сказать», — уточнил он.

Нынешняя сборная Сербии — сильная, с рослыми и высокими игроками, напомнил футбольный эксперт Александр Малосолов. Но Россия может противопоставить им рослых Соболева, Дзюбу и Комличенко.

«Будет интересно смотреть, если Станислав Саламович выпустит двоих форвардов сразу. Таких габаритных. Но не знаю, сподобится ли он на это или нет, но в любом случае будет интересно на такие связки посмотреть», — сказал Малосолов.

Прогноз на матч

Подбор игроков в сборной Сербии всегда хороший, считает Генич. Есть некоторые проблемы с дисциплиной и тренером. Теоретически, наши игроки имеют преимущество — чемпионат России уже стартовал, в то время как большинство сербов — легионеры. Не все команды, в которых они играют, начали клубные первенства.

«Но я так думаю, что после длинной и долгой паузы без зрителей дома нам будет очень тяжело. Поэтому, думаю, что будет ничья», — заключил Генич.

В августе российские клубы играли в серьезном графике. Поэтому не факт что звезды отечественной сборной выйдут на поле с первых же минут. Да и состав у этой команды, из-за травмированных игроков, не такой сильный.

«Я думаю, что сборная России не победит и в этом нет ничего страшного. В таких матчах на первый план выходит физика. А они более физически готовы и у них больше индивидуальных звезд. А мы не можем выставить своих. Я думаю, 1:2 в пользу сборной Сербии», — пояснил Рынкевич.