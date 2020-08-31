По данным издания, «Аталанта» заплатила за трансфер полузащитника 14,5 миллиона евро.

По словам Семина, Миранчук готов к любому чемпионату, поскольку он очень хороший и качественный игрок, обладающий хорошей техникой и сильными индивидуальными качествами.

«Он все выдержит. <…> Он физически одаренный парень и может играть на трех-четырех позициях в атаке. Поэтому я вижу у него хорошие перспективы», — обозначил собеседник издания.

Ранее эксперт Андрей Малосолов прокомментировал решение Лионеля Месси покинуть «Барселону».

По мнению специалиста, желание футболиста объясняется сильным кризисом, который возник в клубе после разгромного поражения от «Баварии».

«Решение Месси на первый взгляд выглядит эмоциональным, в этой команде он уже очень много лет. Но, видимо, он решил пойти по пути своего самого главного конкурента. Криштиану Роналду, находясь на пике популярности, тоже переходил в разные команды и сейчас ищет новый клуб», — обратил внимание Малосолов.