Сборная России обыграла сербов в матче Лиги наций

Сборная России по футболу провела первую после коронавирусной паузы игру. Подопечные Станислава Черчесова в матче Лиги наций победили сербскую сборную со счетом 3:1.

Игра состоялась на стадионе «Динамо» в Москве. Первый тайм встречи завершился без забитых голов. Все четыре мяча были забиты во второй половине встречи.

В начале второго тайма главный арбитр матча Уилльям Коллам назначил пенальти в ворота сборной Сербии за нарушение Страхиньи Павловича в собственной штрафной. На 48-й минуте встречи Артем Дзюба переиграл Марко Дмитровича с 11-метровой отметки.

На 69-й минуте встречи защитник Вячеслав Караваев увеличил преимущество сборной России. Он сместился с фланга в центр и мощно пробил в верхний угол.

На 78-й минуте сербам удалось сократить отставание. Гол за сборную Сербии забил форвард Александар Митрович. Но уже на 81-й минуте Артем Дзюба воспользовался ошибкой защитника и забил свой второй мяч в этой встрече, вернув россиянам комфортное преимущество в счете.

В конце матча желтую карточку за разговоры получил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Это была первая игра сборной России в новом розыгрыше Лиги наций. Теперь подопечные Станислава Черчесова имеют в своем активе три очка. Параллельно проходил матч соперников России и Сербии по группе — команда Турции играла с венграми. Этот матч завершился победой сборной Венгрии со счетом 1:0.

Забитые сербам голы стали 25-м и 26-м для Артема Дзюбы в футболке сборной России. Таким образом он догнал Владимира Бесчастных в списке лучших бомбардиров в истории сборной и теперь делит с ним второе место. Первое место удерживает Александр Кержаков — в его активе 30 голов за сборную России.