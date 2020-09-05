Мутко раскрыл подробности беседы с Путиным после разгрома сборной России по футболу

Президент России Владимир Путин вызывал на беседу экс-президента РФС Виталия Мутко после разгрома нашей сборной в матче с Португалией в 2004 году. Глава государства спросил, что это было и почему мы не можем играть.

«Когда мы проиграли 1:7 Португалии (в 2004 году), меня пригласил Путин и спросил: „Что это было?“ Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем играть. Я сказал, что у нас есть и детские школы, и потенциал есть», — рассказал Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Беседа Мутко с Путиным по проблемам с футболом состоялась в 2005 году. Тогда же глава Российского государства дал добро на проведение ЧМ-2018.

3 сентября российская национальная сборная обыграла в матче первого тура Лиги наций UEFA команду из Сербии со счетом 3:1. Два мяча в ворота сербов забил капитан нашей сборной Артем Дзюба, пишет сайт телеканала «Царьград». Следующий матч второго тура Лиги наций сборная России проведет против венгров. Игра пройдет вечером 6 сентября в Будапеште, на стадионе «Ференц Пушкаш». Начало в 20:00.