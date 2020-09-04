«Ответил всем хейтерам»: Дзюба прокомментировал свой второй гол в ворота сборной Сербии

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба забил два гола в ворота команды из Сербии в матче Лиги наций. Второй мяч он положил в сетку левой ногой и заявил, что это ответ хейтерам, которые критикуют его за то, что он «одноногий».

«Забил второй гол левой? Как у Ривалдо, как у Веретенникова. Ответил всем хейтерам, которые говорят, что у меня уже возраст, левой не умею работать. Каждый день отвечаем действиями, а не словами», — приводит телеканал «Матч ТВ» слова Дзюбы.

Форвард признался, что матч с сербами был непростым и подчеркнул важность победы. По словам Дзюбы, российским футболистам не хватало болельщиков и эмоций.

Накануне сборная России впервые после долгого перерыва из-за пандемии коронавирусла вышла на поле. Российские футболисты провели матч Лиги наций со сборной Сербии на стадионе «Динамо» в Москве.

Российские футболисты победили сербов со счетом 3:1. Два гола гостям забил Артем Дзюба. Подопечные Станислава Черчесова заработали три очка.