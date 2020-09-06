Сборная России сыграет против венгров в Лиге наций 6 сентября

Сборная России сыграет с командой Венгрии в рамках второго тура Лиги наций УЕФА. Встреча пройдет на поле «Пушкаш Арены» в Будапеште.

Начало — 6 сентября, в 19:00 по московскому времени.

Главный тренер Венгрии — итальянский специалист Марко Росси. Россияне в восьмой раз в истории сыграют с венграми. До этого соотечественники выигрывали четыре раза, один раз сыграли вничью и потерпели два поражения. Оба этих поражения были больше ста лет назад.

В предыдущий раз Россия встречалась с Венгрией летом 2017 года. В той выездной товарищеской игре команда Станислава Черчесова одержала победу со счетом 3:0. Отличились Федор Смолов и Дмитрий Полоз, еще один мяч хозяева поля забили в свои ворота.

В рамках Лиги наций россияне выступают в группе III Лиги В. В ней помимо Венгрии соперниками числятся Турция и Сербия. В Москве 3 сентября на старте турнира россияне обыграли сербов со счетом 3:1, а венгры в Сивасе — турецкую команду (1:0).

В прошлом розыгрыше соревнования Россия заняла второе место в группе B2, где играла с Турцией (2:1, 2:0) и Швецией (0:0, 0:2). В турнире победу одержала команда Португалии, которая в финале обошла футболистов из Нидерландов (1:0).