Потерявшегося мальчика с аутизмом нашли мертвым в подмосковном водохранилище. Его отец стал винить себя и скончался. Стресс действительно может привести к смерти. По просьбе «360» врачи рассказали, как справляться с горем, чтобы не погибнуть от разбитого сердца.

Ребенок пропал 2 августа в Волоколамском городском округе Подмосковья. Его отец рассказал, что сын ушел из дома в селе Осташево и не вернулся. Мальчик страдал от нарушения слуха и аутизма. Кроме того, он не разговаривал. На поиски отправились более 200 человек. Поисковые отряды «Лиза Алерт» и «Сова» начали прочесывать местность, а следователи осмотрели дом семьи. Проверкой водоемов занялись водолазы.

Главное следственное управление СК по региону завело уголовное дело по статье «Убийство» — так делают всегда, когда пропадает ребенок, чтобы можно было эффективнее искать его. На следующий день 10-летнего мальчика нашли мертвым в Рузском водохранилище.

Следователи не нашли на теле ребенка следов насилия. Предварительно эксперт установил, что мальчик утонул. Все обстоятельства гибели продолжают выяснять правоохранители.

«Отец винил себя»

После пропажи мальчика его отец Алексей Илюшин не прекращал поиски и очень сильно переживал, что не закрыл входную дверь. Когда тело ребенка нашли, мужчина не смог справиться с переживаниями и скончался. Коллега его сестры рассказала «360», что, предварительно, у отца мальчика произошло кровоизлияние.

«Когда нашли ребенка мертвым, он в ночь умер сам. У него кровоизлияние произошло», — сообщила женщина.

Она добавила, что семья у ребенка была хорошей и благополучной. Супруги воспитывали двух детей. Сначала они удочерили девочку, а потом с ними связались органы опеки и предложили забрать ее брата. От мальчика тоже отказались родители. Семья сразу же согласилась. Через несколько лет у сына проявилась болезнь, но Илюшины с этим справлялись.

«Алексей очень любил сына, он очень его любил», — подчеркнула собеседница.

По ее словам, в день пропажи мальчика мужчина вернулся из магазина с тяжелыми сумками. Он зашел на кухню, чтобы поставить покупки, но не закрыл плотно входную дверь.

«Буквально минуту он ставил сумки, но не захлопнул дверь до конца. Буквально минута — и ребенок выскочил. Папа сразу очнулся, что нет ребенка, и побежал его искать. Отец и винил себя, что не закрыл дверь. Он не специально ее не закрыл», — поделилась женщина.

Кроме того, после начала поисков семье начали писать гадости в соцсетях. Коллега сестры считает, что этот негатив тоже мог подкосить Илюшина.

Похороны ребенка пройдут в Осташеве 6 августа. Сейчас Илюшина осталась одна с дочерью, но ей оказывают всю необходимую помощь.

«Здесь помогают и местные жители, и родственники. Помогают вообще отовсюду. Похороны за счет администрации нашего округа, то есть помогают со всех сторон», — заключила собеседница «360».

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Разрушающая сила стресса

Сильный стресс и переживания действительно могут привести к смерти, отметил доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Игорь Гундаров. При этом стресс может по-разному проявляться и окрашиваться в определенные эмоции. Человек может испытывать страх, панику или тоску, что влияет на внутреннее функционирование разных систем организма.

Если удар позитивный, радостный — [например] родился ребенок, то защитные силы повышаются. А если ужасный удар — смерть, потеря любимого, проиграл на бирже, то здесь включаются негативные механизмы организма, которые снижают его защитные способности Игорь Гундаров доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН.

В качестве примера он привел литературное клише, когда девушка влюбляется и умирает от чахотки. В ее случае тоска резко обнуляет все защитные функции организма, включая иммунитет. В итоге у девушки обостряется туберкулез и она умирает.

«Тоска, безысходность может вызвать спазм сердечных сосудов — питающие центры, которые подают сигнал на сердечное сокращение. Наступает мгновенная смерть, даже не успевает еще инфаркт развиться», — отметил Гундаров.

В свою очередь, профессор, психотерапевт Андрей Зберовский отметил, что у занимавшегося спортом человека может не выдержать какой-то сосуд в мозгу и произойдет инсульт. Если человек вел неактивный образ жизни, то у него может быть инфаркт.

Именно поэтому длительный стресс совершенно противопоказан человеческому организму. В природе все животные рассчитаны на короткие стрессы. Не бывает, чтобы хищники гнали животное часами или сутками. Стресс в природе всегда длится буквально минуты, максимум полчаса-час. Мы на это не рассчитаны тоже Андрей Зберовский профессор, психотерапевт.

Он добавил, что многие люди после стресса начинают накручивать себя, что только усугубляет ситуацию. Зберовский сравнил растягивание сильных переживаний с самоубийством.

«Мы сами себя доводим искусственно до такого состояния своего организма, при котором обязательно при возросшей нагрузке на кровеносные сосуды все равно где-то произойдет сбой», — подчеркнул специалист.

По словам психотерапевта, какой бы страшной ни была ситуация, одна смерть никогда не должна становиться причиной другой. Зберовский посоветовал спросить человека, пережившего потерю, хотел ли бы погибший, чтобы из-за него не стало кого-то еще.

«Наверняка этот человек сказал бы: „Нет, конечно, мы бы не хотели, чтобы из-за нас ушел из жизни кто-то еще. Мы очень любим наших близких и хотели бы, чтобы они, несмотря на нашу смерть, продолжали бы жить“ <…> Поэтому эта жизнесберегающая позиция должна вставать во главу угла», — отметил врач.

Он подчеркнул, что в подобной ситуации оказываются миллионы людей каждый день, поэтому нельзя винить себя. Кроме того, всегда нужно помнить о поставленных целях. Иногда смысл жизни бывает в том, чтобы доделать то, что не успел погибший ребенок или взрослый.

«Желательно перестать рассказывать о трагедии всем вокруг, <…> потому что с каждым новым рассказом посторонним людям мы сами себя докручиваем до такой высокой стадии нагрузки своего здоровья, которую мы можем не выдержать», — сказал Зберовский.

Еще он посоветовал не искать спасения в алкоголе, так как это тоже может сказаться на здоровье. Выйти из стрессового состояния могут помочь физическая нагрузка и постановка новых целей. После трагедии всегда важно думать именно о будущем, а не о том, что случилось. Зачастую как раз именно мысли о будущем вытаскивают людей из стресса.