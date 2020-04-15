Квашеную капусту включили в список продуктов, повышающих иммунитет

Квашеную капусту рекомендовали есть для укрепления иммунитета. Она богата витаминами и пробиотиками и поможет противостоять вирусам. Кроме того, это блюдо сможет украсить любой обед.

О пользе капусты рассказала в беседе с радио Sputnik профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королева. Она напомнила, что люди готовили капусту издревле.

«Это продукт молочно-кислого брожения, который позволяет человеку не только сохранить витамин С, но и приумножить его», — заметила Королева.

По ее словам, квашеная капуста сохраняет и поддерживает иммунитет. За счет ферментации она получает свойства пре- и пробиотика, полезна для желудочно-кишечного тракта и удачно дополнит рацион.

Особенно полезно есть капусту весной, в период снижения иммунитета. Есть ее нужно в умеренных количествах и сочетать с содержащими белок продуктами — мясом птицы или рыбой. Если же человек соблюдает пост, то во время Страстной недели недостаток белка он может восполнить из бобовых, орехов, зерновых, овощей и зелени.

«Такие компоненты позволят лучше усвоить продукты и не допустить проблем в виде нарушения работы пищеварительной системы», — уточнила диетолог.

При склонности человека к полноте она посоветовала не есть капусту после 16:00. Иначе может начаться задержка жидкости, а это приведет к набору веса.

«Можно квасить капусту без соли и уксуса, с использованием воды, с добавлением клюквы, моркови, брусники», — предложила варианты Маргарита Королева.

Во время самоизоляции специалисты советуют россиянам питаться дробно. Есть лучше пять-шесть раз в день: основательных приемов пищи должно быть три, остальные — это небольшой перекус.