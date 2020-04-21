В Москве выздоровели еще три пациента с коронавирусом — всем им делали переливание плазмы от людей, у которых обнаружили иммунитет к болезни. Почему в России начали использовать переливание как способ лечения и правда ли оно помогает, — разбирается «360».

Об успешности новой для России практики борьбы с коронавирусом рассказаоа заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она заявила, что пациенты, прошедшие курс переливания плазмы от выздоровевших людей, «справляются с болезнью быстрее и без серьезных осложнений».

«Двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через 10 дней после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней. Все они сейчас находятся в хорошем состоянии», — добавила она.

Как плазма поможет?

Плазма — это жидкая часть крови, объяснил «360» врач-эксперт Тимур Пестерев. «В плазме содержатся особые белки, антитела, которые помогают организму мобилизовать иммунный ответ, то есть поддержать организм в борьбе с коронавирусом», — добавил он.

При этом Пестерев отметил, что подобные переливания требуются только больным, которые переносят инфекцию в тяжелой форме.

Врач-педиатр и вакцинолог Евгений Тимаков добавил, что такая процедура действительно может сыграть значительную роль в лечении пациентов из групп риска — преклонного возраста, а также имеющих сопутствующие хронические заболевания, которые усугубляют течение болезни.

Если в начале инфекции мы начнем переливать плазму крови уже переболевших, которая содержит антитела в достаточном количестве, то мы дадим готовый иммунитет, заблокируем активное размножение вирусной инфекции и сделаем таким образом профилактику осложнений Евгений Тимаков главврач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог.

Тимур Пестерев добавил, что переливание плазмы крови также эффективно используется при некоторых бактериальных инфекциях и вирусах. Больше того, по его словам, практика хорошо зарекомендовала себя в лечении коронавируса в Китае, Германии и некоторых других странах.

Источник фото: телеканал «360»

Панацея или плацебо?

Специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики переливания плазмы, доктор медицинских наук Игорь Гундаров подтвердил, что именно в плазме, очищенной от кровяных телец — эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов — содержатся спасительные антитела.

Однако он отметил, что такой способ лечения не подтвержден доказательной медициной. «Люди предполагают, что у того, кто переболел, есть эти антитела и если перелить плазму, то силы больного будут увеличены за счет антивирусных способностей переболевшего», — считает Гундаров.

Однако, по словам Гундарова, далеко не у всех переболевших вырабатываются антитела к вирусу, тем более не у всех они вырабатываются в достаточном количестве, чтобы действительно помочь другим пациентам.

Тимаков подтвердил, что не все люди, переболевшие коронавирусом, имеют достаточно активную плазму, чтобы нейтрализовать коронавирус у другого человека. «Но 30 процентов имеет достаточный уровень антител, чтобы помочь другим пациентам», — заключил он.

По мнению Гундарова же, для того, чтобы с чистой совестью использовать переливание плазмы в массовой практике, нужны специальные исследования эффективности этого метода конкретно в случаях с COVID-19.

Доказательств того, что плазма оказывает позитивный эффект при коронавирусе, сегодня нет, для этого время нужно. За месяц-два невозможно сделать такие качественные исследования Игорь Гундаров специалист в области эпидемиологии и медицинской статистикипереливания плазмы, доктор медицинских наук.

Кроме того, он отметил, что необходимы исследования и негативных последствий подобных переливаний при конкретном заболевании. По мнению Гундарова, для проведения таких исследований нужен по меньшей мере год.

Сейчас власти призывают всех выздоровевших после коронавирусной инфекциии россиян в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний, гепатитов и ВИЧ стать донорами плазмы. В Москве за донорство даже обещают награду — 1250 рублей за 150 миллилитров плазмы и 5 тысяч за 600 миллилитров.