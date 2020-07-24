Блогерши обвинили Куценко и Бледного в домогательствах. Из доказательств только переписка

Сразу две девушки решили признаться в соцсетях, что их домогались известные личности. Сначала в приставаниях уличили лидера группы «Пошлая Молли» Кирилла Бледного, а через несколько дней — актера Гошу Куценко. В комментариях тут же появились хейтеры, требующие доказательств.

Обвинения в адрес Куценко

Скандальную историю вокруг актера Гоши Куценко развернула блогерша Алина на своемканале в TikTok. Девушка заявила, что женатый актер сам ей написал в соцсети и предложил встретиться за чашечкой чая.

«В день X актер мне скидывает адрес пятизвездочного отеля с предложением заехать к нему на полчасика. Я отказываюсь, но предпринимаю попытку вытащить его куда-то из закрытого отеля, например, в бар, кафе, ресторан, чтобы элементарно самой чувствовать себя в безопасности», — рассказала она подписчикам.

По словам Алины, Куценко отказался встречаться вне гостиницы и четыре часа уговаривал ее приехать к нему в ресторан. Ко всем своим словам девушка прикладывала скрины переписки, но на кадрах были убраны фотография и имя собеседника. Показала она их только во втором видео.

Блогерша заверила, что сразу не отказала женатому мужчине, потому что это было бы неинтересно. Она якобы хотела уличить актера в манипуляторстве и поднять эту актуальную тему либо просто посидеть с ним и друзьями в баре.

«Он написал мне после первого видео, что действительно хотел просто встретиться. Правда это или нет, решать только вам. К моему собственному удивлению, Гоша Куценко дал согласие на публикацию его SMS и имени», — сказала Алина.

Источник фото: tiktok.com/@aliin.b

Сам актер пока никак не прокомментировал обвинения. Зато под видео девушки собралось большое количество сообщений от пользователей. Большинство их них заявили, что Алина просто пытается хайпиться.

«И? Для чего это все? Попиариться за счет Куценко?» — поинтересовался подписчик. На это блогерша ответила, что хотела привлечь внимание к тому, что известные люди могут пользоваться своим положением. Своим рассказом девушка якобы хотела предупредить других людей.

«Может, там не Гоша, а Петрович какой-то. Сейчас фейки под актеров делают», — предположил один из комментаторов. «Смотрю истории Гоши Куценко, и такое чувство, что его взломали», — отметил другой. «Ты понимаешь, что если будет звездеж — это клевета и статья?» — написал еще один подписчик.

При этом нашлись и те, кто сразу же поверил тиктокерше.

Прогулка с Бледным

Обвинения в домогательствах прозвучали и в адрес другой российской знаменитости. Жительница Киева решила поделиться с подписчиками в Instagram личной ситуацией, которая якобы произошла у нее с лидером рок-группы «Пошлая Молли» Кириллом Бледным. Реальное имя актера — Кирилл Тимошенко.

«Когда мне было 17, я попала на концерт моего кумира. Конечно, я была на седьмом небе от счастья, но меня еще больше поразило то, что он мне написал и позвал гулять. Как говорится, ничего не предвещало беды», — написала девушка.

Она подчеркнула, что молчала все три года, так как не могла говорить о случившемся. Кроме того, блогерше якобы написала девочка, которую тоже домогался исполнитель. В своем посте девушка заверила, что ее никто не насиловал, но сравнила певца с одним из главных героев романа «Памела» Сэмюэля Ричардсона. В произведении дворянин пытался соблазнить служанку.

«К счастью или к сожалению, все закончилось не так, как в романе. Позвонили друзья, и сначала не было возможности ответить, так как телефон, как было сказано, „здесь запрещен“, но когда я смогла поднять трубку, прозвучал вопрос: „Все хорошо?“ Ответ был один: „Нет“. И больше ничего не успела сказать. Привести в чувства „ладонью“ мне его не удалось», — отметила киевлянка.

По ее словам, через какое-то время она села в такси и уехала. Пользовательница призвала всех быть осторожными и не вестись на внешность.

Источник фото: instagram.com/s_kendel

Перед публикацией истории в Instagram девушка выложила в TikTok скрины переписки с Бледным. Таким образом она решила доказать подписчикам, что не врет и не хайпится. Кроме того, поклонница группы показала фотографию с исполнителем и снимок с красными следами на коже.

Источник фото: tiktok.com/@sufpuf

Одной переписки с предложением погулять подписчикам оказалось недостаточным для обвинения музыканта. Против блогерши ополчились хейтеры, уверенные в обмане.

«Слушай, это слишком громкое заявление со слишком никакими аргументами и доказательствами. Я тоже могу выложить с ним фотку/переписку и потом третий год подряд впаривать людям, что он меня домогался. У тебя в тексте слишком много воды, все написано завуалированно, сразу создается ощущение, что ты врешь, только вот не совсем понятно, зачем», — пояснил свою точку зрения пользователь.

Как это обычно и бывает, комментарии разделились. Некоторые поверили в историю девушки и даже запустили в соцсетях хештег «БледныйНасильник».

«Обвинения — ложь»

В отличие от Куценко, ответ Бледного на скандальную историю не заставил себя ждать. Исполнитель опроверг в сториз все обвинения в свой адрес.

«Все, в чем меня обвиняют, ложь. Эта максимально противоречивая история трехлетней давности выеденного яйца не стоит, и я удивлен, что многие в нее поверили и приняли как факт», — заявил лидер рок-группы.

Он подчеркнул, что пользователи могут не переживать за фанаток. При этом он порассуждал и о теме сексуального насилия.

«Оправдывать сексуальное насилие и насилие любого рода — это очень плохо, сексизм в любом проявлении — также очень плохо. Ни в коем случае не нужно слепо вставать на защиту таких людей просто потому, что вам нравится их музыка, и всегда разбираться для начала в ситуации», — написал Бледный.

Исполнитель попросил всех не писать гадости блогерше и заявил, что своим сообщением поставил точку в ситуации.