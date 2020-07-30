Врач назвала самые коварные алкогольные коктейли

Алкогольные коктейли с газированными напитками — самые опасные и коварные. Это связано с тем, что газация воды позволяет алкоголю эффективнее всасываться в кровь. То есть человек пьянеет гораздо проще и быстрее.

«Крепкий алкоголь в сочетании с любыми газированными напитками, даже если это обычная минералка, бывает очень коварен, потому что газация воды усиливает всасывание алкоголя в кровь», — рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог Анна Белоусова.

По ее словам, такие сочетания опасны еще и тем, что человек ощущает отсроченный эффект опьянения. То есть коктейль пьется легко и приятно, крепкий алкоголь в его составе не чувствуется. И вдруг через какое-то время человек оказывается изрядно пьян.

Это же относится к еще более опасным сочетаниям — коктейлю «Ерш». Он относительно не дорогой и эффективный, и поэтому так популярен у алкоголиков и студентов. Пиво заглушает вкус водки, а значит, коктейль пьется легко. Плюс газированный напиток быстрее всасывается в кровь. И получается жуткий эффект, когда человек после одного коктейля опьянел так, будто выпил пол-литра водки.

Крепость алкоголя скрывают и вкусные сладкие ликеры. Они легко пьются, однако вызывают тяжелое опьянение и похмелье.

«То же и с добавлением сиропов, соков в коктейли — они скрывают не только крепость, но и качество алкоголя», — уверена Анна Белоусова.

Эксперт также посоветовала не употреблять алкоголь в жаркую погоду и ограничиться слабыми напитками.