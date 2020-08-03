Потерявшегося в Подмосковье 10-летнего мальчика с аутизмом нашли мертвым

«Ребенок найден без признаков жизни», — цитирует агентство экстренные службы. В ведомстве добавили, что тело мальчика нашли в Рузском водохранилище.

Ребенок пропал 2 августа, тревогу забил его отец. По его словам, его сын сам вышел из дома в селе Осташево и ушел в неизвестном направлении, так и не вернувшись. Мальчик являлся инвалидом, ему были поставлены диагнозы «аутизм» и «нарушение слуха», он также не разговаривал. Ребенка искали более 160 человек, включая авиацию.

Ранее по факту пропажи Главное следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Представитель ведомства Ольга Врадий пояснила, что это было сделано «для активизации поисковых мероприятий и максимально возможного использования всех ресурсов, сил и средств с целью установления следственным путем всех обстоятельств безвестного исчезновения ребенка».