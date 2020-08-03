Шум в ушах может говорить о серьезных заболеваниях. Особенно внимательно стоит к нему относиться возрастным пациентам.

Как рассказал врач-эндокринолог и диетолог Михаил Заботин в беседе с изданием «Слово и Дело», тиннитус (научное определение шума в ушах — прим. ред.), может быть последствием черепно-мозговой травмы или опухоли шеи и головного мозга.

Также шум в ушах может сигнализировать о большом перечне заболеваний. В частности, об атеросклерозе сосудов, сахарном диабете, повышении «плохого» холестерина, шейном остеохондрозе и повреждении барабанной перепонки. Кроме того, есть риск, что шум говорит о хронических заболеваниях ЛОР-органов и зубов.

Чаще всего этот симптом наблюдается у людей старшего возраста — от 55 лет и старше. В группу риска попадают и пациенты, которые употребляют антибиотики и аспирин, проходят химиотерапию.

Шум в ушах может возникать также у людей, подверженных постоянному стрессу. При этом он может быть временным, в частности, после сильных напряжений или шумовых нагрузок.

По словам Заботина, трудность диагностики заключается в том, что шум в ушах — достаточно субъективный симптом. Не каждый врач, даже используя современную аппаратуру, сможет услышать его.

В большинстве случаев шум в ушах связывают с повышенной тревожностью и советуют расслабляющие методы лечения: психотерапию, электросон и иглоукалывания.

В качестве профилактики Заботин рекомендовал с ранних лет вести здоровый образ жизни и поддерживать нормальную массу тела. В том числе питаться здоровой пищей, заниматься спортом, соблюдать режим труда и отдыха, а также проходить ежегодную диспансеризацию.

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