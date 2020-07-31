СМИ: опека отдала малыша приемной семье против воли отца из Петрозаводска

Мнения сторон разошлись, отметило издание. Социальные работники утверждают, что приходили домой к отцу Богдана, однако им никто не открыл дверь. Дозвониться до родственникам ребенка им также не удалось. В то же время отец мальчика Алексей Шевченко заявил журналистам, что руководитель дома ребенка набрала ему и уговаривала отказаться от сына.

«У нас был, получается, один разговор с ней. <…> И она сказала: „Зачем вам алименты платить, у вас и так старший ребенок“. А я скучаю по Богдану», — рассказал Шевченко.

В январе 2020 года полицейские арестовали мать Богдана. Пьяной, она совершила мелкую кражу. Тогда малыш был вместе с ней. Женщину отправили в отделение полиции, а ребенка — в инфекционную больницу. Когда мать отпустили, за сыном она не пришла, а на звонки бывшего мужа и свекрови не отвечала.

Спустя время отец и бабушка Богдана узнали, что ребенок лежит в больнице. Они навещали его и приносили вещи. Это документально подтверждено медучреждением, документы имеются в распоряжении издания. Родные мальчика планировали забрать его домой.

Отец и бабушка воспитывают старшего брата несовершеннолетнего — трехлетнего Максима, который по закону жил вместе с ними. Однако Богдана отправили в дом ребенка, а семье запретили с ним видеться. Официальная причина — недоказанное родство отца ребенка.

Органы опеки внесли Богдана в список детей-отказников, после чего нашли ему приемную семью.

Родные мальчика живут в Петрозаводске, а приемные родители, с которыми теперь находится ребенок, — в Волгограде.