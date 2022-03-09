Провокация на ЧАЭС, 80 тонн аммиака под Харьковом, Украина хочет прямого диалога с РФ. Итоги 14-го дня спецоперации

Подразделения ВС РФ вывели из строя 90% военных аэродромов Украины, где базировался основной состав боевой авиации страны. Под контроль сил ДНР и ЛНР перешли еще восемь населенных пунктов, а в Киеве заявили о готовности к прямым переговорам украинского и российского лидеров.

Провокации

По данным Минобороны РФ, украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, которые обеспечивают энергоснабжение Чернобыльской АЭС. После провокации российские специалисты оперативно перевели ее на резервные дизель-генераторные источники питания.

В российском военном ведомстве предупредили о еще одной вероятной провокации — под Харьковом. В расположенный недалеко от города населенный пункт Золочев завезли 80 тонн аммиака. Уехавшие из него местные жители рассказали, как националисты учили их «правильно действовать» при химатаке.

В РФ готовятся направить в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) документы о возможной провокации Киева с применением химического оружия на Украине.

Потери ВСУ

С начала спецоперации, добавили в Минобороны РФ, российские военнослужащие уничтожили на Украине свыше 2,8 тысячи военных объектов. Среди них — 139 ЗРК ПВО С-300, «Бук М-1» и С-125. Ведомство поделилось кадрами разбитой техники ВСУ.

Из строя вывели 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации. Нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины продолжается. По гражданской инфраструктуре страны российские военные не стреляют.

Под контроль войск ДНР и ЛНР перешли населенные пункты Тошковка, Грачево, Сигнальное, Тарамчук, Еленов и Трудовое, подразделений российских ВС — Красная поляна и Степное. В Мариуполе продвинулись за сутки более чем на километр. Продолжается зачистка этого города и Волновахи. ВСУ по-прежнему обстреливают территорию ДНР и ЛНР, но интенсивность огня, отметили в Донецке, снизилась.

Эвакуация людей

Российская сторона хорошо продумала операцию по открытию гуманитарных коридоров и эвакуации жителей Украины. Однако желаемых результатов по вине украинских властей она так и не принесла. Россия обратилась с просьбой в Международный комитет Красного Креста (МККК) повлиять на решение правительства страны по вывозу мирных жителей.

Президент РФ Владимир Путин созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине, в том числе итоги третьего раунда переговоров. Особое внимание в беседе, сообщила пресс-служба Кремля, стороны уделили гуманитарным аспектам ситуации на Украине и в республиках Донбасса. Путин рассказал немецкому коллеге об организации гуманитарных коридоров и попытках националистов воспрепятствовать вывозу людей.

Чего хочет Киев

Тем временем в Киеве заявили, что готовы к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква указал на желание прямых переговоров украинского и российского лидеров. Он подтвердил желание обсудить широкий круг вопросов, в том числе и нейтралитет Украины. По словам Жовквы, для этого необходимы гарантии безопасности не только со стороны РФ, но и от США, Великобритании и Германии.

Член российской делегации Леонид Слуцкий заметил, что Россия не уступит ни по одному из переговорных пунктов. Он признался, что хотел бы меньше обсуждать переговорный процесс, поскольку он идет нелегко.