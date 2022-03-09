Украинские войска обстреляли 10 населенных пунктов ЛНР с начала суток

Территория Луганской народной республики с начала суток 18 раз подверглась обстрелу. Украинские войска открыли огонь по районам 10 населенных пунктов, сообщили в Народной милиции ЛНР.

Со стороны вооруженных формирований Украины, по данным на 18:30, зафиксирован минометный обстрел в направлении населенного пункта Голубовское.

В результате, уточнило представительство ЛНР в СЦКК и в переговорном процессе в Telegram, повреждения получила линия электропередач. Поселки Донецкий и Голубовское полностью обесточены.

Ранее СМИ писали о мощном взрыве в Луганске. Его звук и ударную волну ощутили по всей столице ЛНР.

Накануне Народная милиция ЛНР завила о практически полном освобождении территории республики.