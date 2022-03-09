Минобороны уличило Украину в нежелании восстанавливать энергоснабжение Чернобыльской АЭС

Украина не хочет организовывать ремонтно-восстановительные работы по энергоснабжению Чернобыльской АЭС. Об этом заявил замглавы Минобороны РФ Николай Панков.

В российском военном ведомстве оценили действия украинской стороны как очередное подтверждение «абсолютно целенаправленного и провокационного характера действий националистов», уточнило РИА «Новости».

Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заметил, что Белоруссия уже оперативно проработала вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от своей энергосистемы.

По питающей Чернобыльскую АЭС подстанции украинские националисты нанесли удар. Российские специалисты уже перевели ее на резервные дизель-генераторные источники питания.

«Украинские националисты пошли на очередную провокацию, провокацию крайне опасную», — подчеркнул Панков.

Сейчас в штатном режиме работает Запорожская АЭС. Ее радиационный фон в норме, за показателями следят специалисты Минобороны РФ.