«Нет права оставаться в стороне». Российские военные призвали МККК повлиять на Украину в вопросах эвакуации

Россия попросила Международный комитет Красного Креста (МККК) простимулировать украинские власти к проведению эвакуации мирных жителей страны. Цивилизованный мир не должен остаться в стороне.

Об обращении Вооруженных сил РФ рассказал начальник Национального центра управления обороны России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его процитировал ТАСС.

«Цивилизованный мир, ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста, а также другие международные организации в сложившейся для Украины катастрофической ситуации не имеют морального права оставаться в стороне», — подчеркнул Мизинцев.

Он заметил, что простые украинцы и иностранцы не должны остаться один на один с захлестнувшим украинскую власть нацизмом. Поэтому российские военные и обратились к авторитетным международным организациям, в том числе — к МККК. Они предлагают принять безотлагательные меры, чтобы убедить Украину выполнить все необходимые действия для подготовки эвакуации и формирования гуманитарных колонн.

«Самое главное, чтобы проводилось оповещение о местах сбора и открытии гуманитарных коридоров по всем каналам связи, а также с использованием системы централизованного информирования и оповещения населения», — обратил внимание Мизинцев.

Российская сторона при этом надеется на действенный механизм контроля за организацией гуманитарных операций на местах.

«Так как ложь и обман киевской власти становятся уже невыносимыми», — заключил генерал-полковник, заметив, что официальное обращение в МККК уже направили.