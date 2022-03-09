Слуцкий пообещал, что Россия не уступит ни одного переговорного пункта Украине

Ни одного пункта не намерена уступать Украине в ходе очередного раунда переговорного процесса российская делегация. Об этом заявил руководитель комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Российская делегация не уступит ни одного переговорного пункта», — сказал Слуцкий.

Он также подчеркнул, что предпочел бы поменьше рассказывать об этих переговорах с учетом того, как непросто они проходят.

Россия и Украина ведут переговоры относительно сложившейся ситуации. Встречи проходят на территории Белоруссии. В настоящий момент завешены три раунда переговоров.

Ранее сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти заинтересованы в том, чтобы очередной раунд переговоров с Украиной случился как можно быстрее.

Также Песков подчеркнул важность готовящихся переговоров глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Они запланированы на 10 марта в Анталье.