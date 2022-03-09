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    09 марта 2022, 22:31

    Слуцкий пообещал, что Россия не уступит ни одного переговорного пункта Украине

    Депутат ГД Слуцкий: Россия не уступит ни одного переговорного пункта Украине

    Алексей Иванчин

    Ни одного пункта не намерена уступать Украине в ходе очередного раунда переговорного процесса российская делегация. Об этом заявил руководитель комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

    «Российская делегация не уступит ни одного переговорного пункта», — сказал Слуцкий.

    Он также подчеркнул, что предпочел бы поменьше рассказывать об этих переговорах с учетом того, как непросто они проходят.

    Россия и Украина ведут переговоры относительно сложившейся ситуации. Встречи проходят на территории Белоруссии. В настоящий момент завешены три раунда переговоров.

    Ранее сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти заинтересованы в том, чтобы очередной раунд переговоров с Украиной случился как можно быстрее.

    Также Песков подчеркнул важность готовящихся переговоров глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Они запланированы на 10 марта в Анталье.