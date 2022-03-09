РФ представит ОЗХО документы о вероятной провокации Украины с химоружием

Документы о возможной провокации Киева с применением химического оружия на Украине направит Россия в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщил постоянный представитель страны при организации Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия 24».

«Дело очень серьезное. Мы сегодня или, в крайнем случае, завтра утром направим документы в технический секретариат, попросим присвоить им гриф национального документа России на проходящей сейчас в Гааге 99-й сессии подсовета, и распространим эту информацию среди всех государств-участников ОЗХО», — сказал российский постпред.

Он также добавил, что далее РФ будет наблюдать, как откликнется на представленные данные технический секретариат организации.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что украинские националистические группировки готовятся к провокации с использованием отравляющих веществ. Целью этого станет попытка обвинить Россию в применении химического оружия.

По словам Конашенкова, в ночь на 9 марта в населенный пункт Золочев под Харьковом завезли около 80 тонн аммиака. Представитель Минобороны сообщил, что покинувшие населенный пункт местные жители, рассказали, как диверсанты учат их правильным действиям по время химической атаки.