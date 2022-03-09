Минобороны предупредило о подготовке украинскими националистами провокации с аммиаком под Харьковом

Украинские националисты привезли под Харьков 80 тонн аммиака. В Минобороны РФ заметили, что они готовят провокацию с применением отравляющих веществ.

Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков уточнил на брифинге, что вещество завезли в Золочев к северо-западу от Харькова. Покинувшие населенный пункт местные жители рассказали, что националисты обучали их «правильным действиям» при химической атаке.

«Все это свидетельствует о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия», — подчеркнул Конашенков.

Группировка войск ЛНР, добавили в Минобороны, в течение дня взяла под контроль Затишное, Песчанку и Суровцевку. Нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Украины продолжается.

С начала операции их уничтожили уже 2814, в том числе 139 ЗРК С-300, «Бук М-1» и С-125, 84 радиолокационных поста украинских ПВО, 974 танка и других боевых бронированных машин, 104 реактивных систем залпового огня, 359 артиллерийских орудий и минометов, 727 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 97 беспилотных летательных аппаратов.