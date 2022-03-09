Офис президента Украины: Зеленский готов к прямому диалогу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский «готов к прямому диалогу с Путиным», сообщил заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква. Также он заявил о готовности Украины к дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом написало РИА «Новости».

Уточняется, что Украина готова «говорить с РФ по широкому кругу вопросов». По мнению Жовквы, прямой диалог Зеленского и Путина необходим «для завершения ужасной войны». Он напомнил, что главным условием Киева для проведения этих переговоров является прекращение огня и вывод войск РФ с Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что переговоры с Россией продолжатся до тех пор, пока не будут достигнуты результаты в урегулировании ситуации на Украине. В то же время он сообщил о готовности обсуждать с РФ вопросы признания Крыма и республик Донбасса и «найти компромисс». Зеленский подчеркнул, что для него самым важным является то, «как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины», написали «Известия».

Третий раунд переговоров России и Украины состоялся 7 марта. Делегации встретились в Беловежской Пуще. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что стороны смогли добиться позитивных сдвигов по вопросу логистики гуманитарных коридоров. В то же время этот раунд не принес результатов, которые могли бы позволить существенно улучшить общую ситуацию. Подоляк пообещал продолжить консультации по ключевым вопросам.