Промахи Байдена могут быть вызваны тремя причинами. Они расшатали экономику США

Президент США Джо Байден снова публично ошибся. До этого он успел обняться с королевой Испании, перепутать страны, нации и братьев Виталия и Владимира Кличко. Кто-то списывает это на преклонный возраст политика, другие считают, что причина в чересчур пристальном внимании прессы. Есть и те, кто подозревают, что деменция американца — обман. Однако в любом случае нынешний президент США привел страну к кризису.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в последнее время все чаще попадает в неловкие ситуации. Недавно в Мадриде он перепутал Швейцарию и Швецию. Конфуз произошел во время поздравления новых членов НАТО со вступлением в Североатлантический альянс. Похоже, география — ахиллесова пята американцев: экс-президент Джордж Буш путал Австрию и Австралию, бывшая пресс-секретарь Джен Псаки нашла в Белоруссии море, а в Ростове-на-Дону — горы.

Там же, на саммите НАТО, американский лидер перепутал спортсмена Владимира Кличко с его братом — мэром Киева Виталием, который в прошлом также был боксером. При этом Байден довольно много общался с братьями и даже рассказал о внуках. Позже на пресс-конференции по итогам встречи Альянса президент США заявил: «Мы будем с украинцами, чтобы удостовериться, что украинцы не победят».

В Сети также появилось видео, на котором Байден нежно обнял жену премьера Испании Бегонью Гомес на глазах у ее мужа Педро Санчеса. До этого американец нарушил протокол и поздоровался с королевой-консортом Испании Летисией раньше, чем с ее мужем, королем Филиппом VI, а потом обнял чужую первую леди за талию. Президент США также успел пошутить, что и он, и Филипп VI «женились на женщинах, которых недостойны».

Три теории промашек Байдена

Регулярные промахи Байдена уже неоднократно давали повод говорить о старческой деменции и других возрастных болезнях американского лидера. Не так давно президент США перед всем миром засветил шпаргалку с пошаговыми инструкциями. Большинство американцев прямо заявляют, что место их нынешнего президента — в гериатрическом доме престарелых.

Любители теорий заговоров уверены, что президент США бодр и адекватен, а все ошибки допускает намеренно. По мнению конспирологов, Госдеп и Пентагон создали образ старого немощного человека, чтобы запутать противника. Каждый комментарий очередного ляпа — возможность проверить реакцию врагов и союзников, да и своего собственного истеблишмента.

Третий лагерь придерживается мнения, что во всем виноваты СМИ. Слишком пристально они следят за американским президентом, раздувая любую оговорку до размеров острого приступа маразма, болезни Паркинсона или другого возрастного недуга. На самом же деле с Байденом все в порядке, заверяют они, а с велосипеда все иногда падают.

Однако в любом случае курс, который выбрал хозяин Белого дома, разрушает американскую экономику. Он уже привел к топливному кризису, настроив против президента США большую часть населения страны. Лауреат «Оскара» и по совместительству отец Анджелины Джоли актер Джон Войт открыто заявил, что Байдена необходимо отлучить от власти, так как он «попрал славу американского народа, убил его дух, отнял дар земли свободных людей».

«Мы не можем больше ждать. Мы не можем и дальше позволять ему диктовать нам наш путь. Давайте объединим усилия и выгоним его. И вернем этой стране ее прежнее величие, статус мира возможностей, то, за что боролись отцы-основатели нации. Не позволим президенту Байдену и его диктату лжи попрать каждый дюйм нашей политой потом и кровью земли. Я призываю всех обратиться к правде!» — сказал он.

Просто стареет

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с «360» отметил, что Байден мог бы намеренно играть «дедушку с деменцией». Правда, для этого нужно действительно быть великим артистом. Ведь президент США находится в публичном поле 20 часов в сутки и все это время ни на минуту не выходит из образа. Законам природы это не противоречит — американский лидер может быть гениальным актером. Но верится в это с трудом, отметил он.

«Если это специально делается, то это скорее даже не в американской, в английской традиции. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, думаю, сильно умнее того образа, который нам транслирует. Президент Турции Реджеп Эрдоган, например, поверил. А ведь чем с большим пренебрежением к человеку относятся, тем меньше его контролируют. Но США — страна очень открытая», — напомнил политолог.

По его мнению, идея, что СМИ слишком пристально следят за Байденом и раздувают любую мелочь, тоже имеет недочеты. Независимо от того, лидером какой страны является человек, он всегда в фокусе. Каждая случайность вызывает множество версий, хотя случись она с обычным человеком, никто бы и не заметил.

«Однако в случае с нынешним президентом США смущает частота таких событий — их слишком много. Мы все видели ролик, где Джо Байден пожимает руку пустоте. При этом возраст — необязательно неадекватность. Можно забывать, можно ошибаться в частностях, но это не значит, что он стопроцентно неадекватный человек. Думаю, вероятнее всего, что он просто стареет», — сказал Журавлев.

Президента США можно пожалеть

Профессор, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский рассказал «360», что постоянные провалы Байдена на публике отнюдь нельзя считать нормой, даже учитывая почтенный возраст американского президента. Куда больше это похоже на проявления болезни Альцгеймера, которая как раз и вызывает проблемы с памятью, мышлением и поведением.

«Кроме этого, возможно, что имеются отклонения в сердце, связанные с аритмией. Похоже, президент США просто нуждается в нормальном обследовании и лечении. По крайней мере на этом этапе ему можно чем-то помочь, постараться сделать так, чтобы свести падения и все остальное к минимуму», — сказал профессор.

Он добавил, что ему, как врачу, жаль американца, несмотря на то, чем тот занимается и как себя ведет. Байден — пожилой человек, который нуждается в помощи, ему необходимы сосудистые препараты, лекарства, улучшающие питание мозга и состояние сердца.