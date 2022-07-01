Байден запутался в братьях Кличко

Президент США Джозеф Байден перепутал спортсмена Владимира Кличко с его братом — мэром Киева Виталием. Об этом родственник градоначальника столицы Украины сообщил изданию Вild.

Владимир Кличко отметил, что подобная ситуация не является редкостью.

«Меня часто путают с мэром Киева. Я должен снова и снова подчеркивать: это не я. Так было с Джо Байденом», — сказал он.

Президент США допустил эту оплошность на полях саммита НАТО в Мадриде. По словам Кличко, Байден проводил с ним и его братом много времени. Глава Штатов рассказал им о внуках. Владимир Кличко отметил, что Байден назвал братьев кумирами юных родственников.

Во время публичных выступлений на полях саммита НАТО американский президент допустил несколько оговорок. Во время поздравления Швеции со вступлением в Альянс он перепутал ее со Швейцарией. Об этом сообщили «Известия». Байден быстро поправил себя и сказал, что допустил ошибку из-за волнения.