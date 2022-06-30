Байден разволновался из-за расширения НАТО и повторил ошибку Буша

Президент США Джозеф Байден перепутал Швейцарию и Швецию во время поздравления новых членов НАТО со вступлением в Альянс. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Глава Швейцарии. Швейцарии. Мой бог, я разволновался из-за расширения НАТО. Швеции», — сказал он.

Ранее связанные с географией ошибки делал другой президент США — Джордж Буш. Он путал Австрию и Австралию.

Швеция вместе с Финляндией подали заявки на членство в НАТО в мае. Протокол об их вступлении в Альянс подпишут 5 июля. Об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. Он сделал это заявление по итогам саммита альянса в Мадриде. Его слова процитировали «Известия».

«Формальное подписание протокола о вступлении состоится во вторник в присутствии финского и шведского министров иностранных дел», — отметил Столтенберг.

Журналисты «Известий» отметили, что этот шаг еще не делает Швецию и Финляндию членами НАТО. Он является промежуточным этапом на пути этих стран ко вступлению в Альянс.