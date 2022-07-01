Байден нежно обнял жену премьер-министра Испании на глазах у ее мужа

В Сети появилось видео, на котором президент США Джо Байден нежно обнимает жену премьер-министра Испании Бегонью Гомес на глазах у ее мужа Педро Санчеса. Пользователи соцсетей вспомнили, как Байден «здоровался с пустотой», и пошутили, что «хорошо, если он понимает, кого обнял», а также заметили, что Гомес «сама не против».

Действительно, судя по ролику, Байден некоторое время стоит в обнимку с женой испанского премьера и улыбается ей, а она не делает попыток вырваться и тоже прижимается к американскому лидеру.

Ранее на саммите НАТО в Мадриде Байден обнял за талию королеву-консорт Испании Летисию. Перед этим он поздоровался с ней раньше, чем с ее мужем, королем Филиппом VI, грубо нарушив этикет. Об этом написало РИА «Новости». Кроме того, Байден пошутил, что и он, и Филипп VI «женились на женщинах, которых недостойны». Читатели Daily Mail заметили, что американский президент заявил то же самое на встрече с премьером Британии Борисом Джонсоном и его женой год назад.

Во вторник жена президента США Джилл Байден тоже поставила королеву Летисию в неловкое положение, опоздав на встречу с ней, сообщила газета La Razón.