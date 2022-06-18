Байден упал с велосипеда на прогулке. Видео

Президент США Джо Байден во время прогулки упал с велосипеда, сообщило издание Daily Mail. В Сети появились кадры происшествия. Байден не пострадал.

Американский президент ехал на велосипеде вместе с женой в сопровождении агентов неподалеку от своего дома в Рехобот-Бич. Пресса и простые американцы уже ждали их, приготовившись фотографировать и задавать вопросы. Подъехав к толпе, Байден затормозил и, вовремя не сойдя с велосипеда, упал вместе с ним. На заднем плане слышен женский крик, однако ничего страшного не случилось. Президент быстро поднялся, сообщил, что он «в порядке», и добавил, что упал, потому что «трудно было снять обувь с педалей».

Ранее Байден не раз попадал в неловкие ситуации — в основном путая имена и названия во время выступлений. Были и другие яркие случаи. Прошлой весной Байден несколько раз спотыкался на трапе самолета. А в этом году повел себя странно уже после выхода из самолета, в Южной Корее: зачем-то снял медицинскую маску, подойдя к встречающим.

Однажды Байден участвовал в видеоконференции с испачканным подбородком, а ранее полминуты не мог найти маску в собственном кармане. А в далеком 2011 году уснул во время речи тогдашнего лидера США Барака Обамы.