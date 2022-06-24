Шпаргалки Байдена не показатель маразма. Просто его не любят ни политики, ни народ
Психиатр Жесткова: шпаргалка Байдена ему по возрасту, но не признак деменции
Президент США Джо Байден снова стал героем новостей, засветив пошаговую инструкцию. Однако специалисты считают, что его еще рано списывать со счетов американской политики. Он вполне самостоятелен и работоспособен, а небольшие возрастные изменения легко корректируются нейровитаминами.
Инструкция Байдена
Президент США Джо Байден случайно показал публике свою шпаргалку. На ней записан четкий порядок действий на очередном мероприятии. Инструкции гласили: «ТЫ заходишь в зал „Рузвельт“ и здороваешься с участниками. ТЫ занимаешь СВОЕ место…» и так далее. Финальный пункт гласил: «ТЫ уходишь». Похоже, никто не ожидал, что глава Белого дома перед камерой возьмет карточку не той стороной и покажет ее текст всему миру.
Это далеко не первый публичный провал американского президента, и записки от его команды тоже уже становились достоянием публики. Например, в марте этого года во время брифинга о российско-украинском конфликте Байден попался с карточкой, на которой было написано: «Жесткий Путин, вопросы и ответы, темы для обсуждения». Представители Белого дома утверждают, что такие шпаргалки — стандартный формат политиков и госчиновников на публичных мероприятиях.
Команда президента делает все возможное, чтобы свести такие досадные эпизоды к минимуму. Например, старается избегать встречи Байдена с прессой в Овальном кабинете, так как в нем нет телесуфлера. Теперь в старом административном здании специально оборудовали стерильную комнату, в которой установлен специальный легко читаемый дисплей, сообщил Fox News.
Возмущение и насмешки американцев
Между тем простые жители США язвительно комментируют все оплошности своего президента. Больше его падений и оговорок людей злит только внешняя политика, которая привела к подорожанию товаров и ухудшению уровня жизни. Люди делятся в соцсетях карикатурами, высмеивая вечные обвинения России и неспособность первого лица страны преодолеть ступеньки.
Однако настоящей ахиллесовой пятой стало подорожание топлива. Некоторые американцы изображают президента на машинах, причем так, чтобы задняя часть карикатурного Байдена оказывалась на крышке бензобака.
Возмущены и политики. В интернете получило большую известность видео с сенатором США Джоном Кеннеди, который заявил что кокаин в стране стал дешевле бензина.
При этой критике со стороны политиков и народа Байден продолжает руководить страной. По мнению политолога Юрия Светова, американский президент всерьез настроен на второй срок. Кроме того, в Демократической партии США сегодня просто нет явного лидера, который бы мог претендовать на этот пост.
Байден — самостоятельная система
Провальная политика и постоянные странности на публике наталкивают на мысль, что президент США уже не в состоянии сам принимать какие-либо решения. Однако политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин заверил «360», что это не так. По его словам, Джо Байден — один из настоящих патриархов-долгожителей американской политики.
«Он встречался еще с советскими лидерами и неоднократно участвовал в американо-советских переговорах. Можно предположить, что всю политическую жизнь Байдена вели, курировали извне. Есть люди, которые имеют реальную власть в США. Безусловно, это те, которые относятся к банковским группам: Морганы, Ротшильды и так далее. То есть люди, которые не выходят на публику и не являются представителями госаппарата США», — сказал политолог.
По его словам, Байден на протяжении полувека был нужен именно таким вот семьям. Однако за время пребывания в американской политике он во многом смог стать и самостоятельной «операционной системой». Нынешний президент США накопил собственный политический капитал, связи и выстроил стратегию жизни, пусть и подчиняясь тем правильным направлениям, которые от него требовали. При этом Байден сохраняет и свою индивидуальность, а это очень важно для политика, подчеркнул Бредихин.
Проблемы возрастного толка
Врач-психиатр и психотерапевт Елизавета Жесткова отметила, что подобный список напоминаний свидетельствует о проблемах со здоровьем 79-летнего Джо Байдена. Его трудно заподозрить в намеренном эпатаже ради пиара — все-таки президент США не какая-нибудь поп-звезда или актер.
«Учитывая возраст и все то, что говорят о Байдене, возможно, у него уже есть какие-то проблемы с памятью возрастного характера. Это необязательно доходит до уровня какой-то деменции. Возможно, есть легкие нарушения: снижение памяти, когнитивных способностей. Разумеется, это лишь косвенные выводы, без осмотра пациента, лишь на основании сообщений СМИ», — подчеркнула Жесткова.
Сомнительно, чтобы листок с порядком действий говорил о чрезмерной тревожности президента США и желании все проконтролировать. Такой человек вряд ли смог бы возглавить страну, отметила психотерапевт. Но, скорее всего, у Байдена начались проблемы именно возрастного толка. Полностью их нивелировать нельзя, но остановить этот процесс можно препаратами.
Президенту США нужны витамины
Пошаговые инструкции могли появиться после того, как 46-й президент США повел себя не вполне адекватно, предположила социальный психолог Наиля Бирарова. Она отметила, что помощники и близкие Байдена могли заметить у него какие-то поведенческие нарушения. Список был необходим, чтобы немного упорядочить действия пожилого человека и оградить его от возможных ошибок.
«Может быть, даже наблюдали, что он не отдает отчет о своих действиях. Для президента такое поведение совершенно неуместно, ведь он представляет всю страну. Поэтому, чтобы не опозориться на публике или в каких-то деловых переговорах, было важно структурировать его поведение», — объяснила Бирарова.
Она уточнила, что психологическое вмешательство могло бы помочь президенту США. Однако это должно быть по желанию самого человека — добро не причинишь насильно. Кроме того, медикаментозным лечением можно подправить нарушение функций самого организма: движение рук или мозговые структуры корректируются нейровитаминами.