Познер как повод. Оппозиция Грузии может сорвать туристический сезон

Владимира Познера и его гостей заставили уехать из Тбилиси, где они планировали отметить день рождения телеведущего. Участники стихийного протеста забрасывали отель яйцами и выкрикивали оскорбления. Так оппозиция страны пытается сохранить свое политическое влияние и подготовить плацдарм для возвращения экс-президента Михаила Саакашвили.

Телеведущий Владимир Познер спешно покинул Тбилиси, где журналист планировал отпраздновать свой 87-й день рождения. Во время ужина в ресторане гостиницы у здания собрались местные жители, которые потребовали, чтобы российский журналист немедленно уехал из страны.

Поводом для беспорядков стало интервью Владимира Познера грузинской телекомпании «Имеди», записанное в 2017 году. Журналист высказался об отношениях между грузинами и абхазами и, по мнению политического движения «Дроа», поставил под сомнение территориальную целостность Грузии.

Протестующие скандировали лозунги, кричали и забрасывали яйцами гостиницу. Кроме того, активисты сообщили в инспекцию труда о том, что Познер и его гости нарушили действующий в Грузии «комендантский час» — с 21:00 до 05:00 запрещено выходить на улицу, а рестораны не имеют права работать в это время.

В результате ресторан «Винотель» одного из самых модных отелей грузинской столицы оштрафовали на 10 тысяч лари (порядка 223 тысяч рублей). Штраф для телеведущего и более 30 гостей именинника за нарушение правил изоляции составит две тысячи лари (около 44,5 тысячи рублей).

При этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Владимир Познер является гражданином США, он не нарушал «Закон об оккупации». Журналист часто посещает Грузию как американец, нынешний визит носил частный характер. У Познера и лиц, находящихся с ним, были с собой ковид-паспорта и отрицательные результаты ПЦР-теста, сообщил Sputnik Грузия.

В итоге участников прерванной вечеринки через кордон полиции провели в автобусы, которые развезли их в другие отели. Хотя Владимир Познер планировал остаться в Грузии до 3 апреля, он и его сопровождающие отправились в тбилисский международный аэропорт, где также были протестующие. Журналист и его гости покинули страну на чартерном самолете.

Автор протестов

Кампания против визита Владимира Познера началась еще до его приезда. За несколько часов до приезда телеведущего с возмущениями в соцсети выступила Элене Хоштария.

Элене Хоштария назвала журналиста рабом и отметила, что Познер чувствует себя намного свободнее, чем простой пенсионер. Политик также призывала власти не допустить въезда телеведущего в Грузию, «если у них есть самоуважение».

Информацию «слили» из Москвы

С тем, что дирижером беспорядков была Хоштария, согласился и эксперт по внешней и внутренней политике Грузии и российско-грузинским отношениям Арно Хидирбегишвили.

«Это была реакция не грузин, а группы 100-150 человек — боевой зондер-отряд партии Саакашвили под предводительством Элене Хоштарии, дочери одного из высокопоставленных чинов правительства Гамсахурдии. Так что это не грузинский народ, а радикальная часть объединенной оппозиции, молодежь, готовая на любые силовые действия», — отметил Арно Хидирбегишвили в беседе с «360».

По мнению журналиста, протестующие — это та же группа, что пыталась с 20 по 21 июня 2019 года взять штурмом парламент во время визита российского депутата Сергея Гаврилова.

«Возникает вопрос — откуда бывшая выпускница МГИМО узнала о визите Познера? Почему самолет опоздал именно на два часа, за которые оппозиция успела подготовится: плакаты, свистки, мегафоны, барабаны? Они точно знали маршрут делегации, гостиницу, где остановятся гости», — рассказал эксперт.

Хидирбегишвили уточнил, что есть версия, что оппозиция получила информацию прямо из Москвы, незадолго до вылета самолета. Журналист также вспомнил, что в 2003 году именно на роковые два часа опоздал Эдуард Шеварднадзе в парламент, в результате чего пост президента страны занял Михаил Саакашвили.

«Полиция же делала то, что ей было поручено. Благодаря ее действиям все обошлось без жертв и потасовок. Но, хотя власть и оградила гостей от физических оскорблений, им пришлось услышать немало нелестных выкриков и оскорблений», — подчеркнул эксперт.

Причина выступлений

Нападение на Позера и его гостей объяснили внутренними проблемами в Грузии.

«Дело в том, что вчера с крахом провалился второй раунд переговоров между властью и оппозицией. Оппозиция оказалась опозорена перед Западом и Европой, потому что вела себя неконструктивно, ни на одни предложения не пошла на встречу и упрямо требовала проведение внеочередных выборов и освобождения лидера партии Саакашвили Никанора Мелии», — пояснил эксперт.

По словам журналиста, весь мир признал, что новых перевыборов не должно быть, состоявшиеся же были справедливыми. А решение выпускать нарушителя закона из тюрьмы — прерогатива власти. Таким образом оппозиция осталась практически банкротом. И чтобы снова как-то привлечь к себе внимание, она нанесла ущерб имиджу государству, которое славится своим гостеприимством.

Участники акции, скорее всего, сорвали туристический сезон, ведь немногие россияне захотят посетить страну, где так относятся к их гражданам и снова оскорбляют президента России. Что в условиях пандемии будет просто губительно для экономики.

И действительно — россиян уже предупредили об опасности поездок в Грузию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что граждане России должны четко понимать возможные риски таких путешествий.

Амбиции политиков

Несмотря на амбиции, у бывшего президента в Грузии не так уж много сторонников, выразил мнение Арно Хидирбегишвили. По его мнению, широкие массы хотят видеть Саакашвили исключительно в тюрьме. Но у Саакашвили очень плохо идут дела на Украине и единственный выход — снова попробовать прорваться в Грузию.

«Что до фразы Познера, что Абхазия никогда не будет с Грузией — он произнес ее в передаче с Нино Бурджанадзе. Она тогда била себя в грудь и убеждала, что войну начал Саакашвили. 8 августа 2008 года он ей позвонил и сказал: „Включай телевизор, сейчас ты увидишь, как американцы поднимут на нашу полосу бомбардировщики!“» — рассказал журналист.

То есть экс-председатель парламента Грузии практически признала, что это была заранее обговоренная операция. Но сегодня Бурджанадзе изменила свою позицию и стоит рядом с Саакашвили, уточнил Арно Хидирбегишвили.