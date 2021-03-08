Выпускница МГИМО объявила о создании антироссийского движения в Грузии

Грузинский оппозиционер Элене Хоштария, окончившая МГИМО, объявила о создании движения «Дроа» («Пора»), которое займется разоблачением политиков в «связях с Россией». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В своем обращении к сторонникам Хоштария призвала показать правительству Грузии, что им известно, как на самом деле обстоят дела в их стране. Она заявила, что ее движение займется разоблачением коррупционеров и мошенников во власти. По словам Хоштария, в ее задачи входит разоблачение «кумовства» и «связей с Россией», и она не потерпит несправедливости.

Оппозиционер назвала Грузию «одной из самых бедных и несправедливых стран», у которой есть все шансы на процветание. По ее словам, сейчас примерно треть жителей Грузии являются социально незащищенными или имеют задолженности перед банками и ломбардами. Хоштария указала, что из-за роста безработицы на фоне пандемии в стране может вырасти число семей, живущих за чертой бедности.

Ранее Хоштария организовала в Грузии сбор подписей против строительства американской гидроэлектростанции в районе курортного поселка Бахмаро. Активисты посчитали, что ГЭС может поставить под угрозу уникальную экосистему региона.