В Кремле назвали Грузию опасной для россиян

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что россиянам опасно ездить в Грузию. Так он прокомментировал протесты в Тбилиси из-за визита телеведущего Владимира Познера.

«В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Накануне Познер прилетел в Тбилиси, чтобы отпраздновать свой день рождения. Перед гостиницей, где остановился журналист и его гости, собралась толпа недовольных его визитом и забросала здание яйцами. Участники акции требовали, чтобы Познер немедленно уехал из страны из-за позиции по Абхазии.

Телеведущий планировал пробыть в столице Грузии до 3 апреля, но был вынужден улететь в Москву сегодня. Позже стало известно, что его оштрафовали за нарушение ковидных мер. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Познер «не нарушал „Закон об оккупации“, он часто бывает в стране с паспортом гражданина США, а это был визит частного характера».

Глава грузинского правительства отметил, что это проделки бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и его сторонников.