Гостиницу в Грузии оштрафовали из-за Познера. У здания собираются радикалы

В Тбилиси инспекция труда Минздрава Грузии оштрафовала гостиницу, где остановился российский журналист Владимир Познер. Отель выплатит 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) за то, что допустил массовое мероприятие на своей территории, организованное командой Познера.

В Грузии сейчас действуют ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, и любые мероприятия запрещены. За их проведение взимается штраф.

Инспекторы прибыли в гостиницу во время мероприятия и потребовали, чтобы гости журналиста разошлись. Некоторых граждан оштрафуют за нарушение комендантского часа.

Пресса сообщила, что сам Владимир Познер и его команда покинули гостиницу. Они садились в транспорт под свисты и антироссийские лозунги протестующих, пишет «Интерфакс». О наказании участников акции протеста за то же самое нарушение комендантского часа не сообщается.

Оппозиционеры в Грузии ранее заявили, что приезд российского журналиста в Тбилиси недопустим. Познер хотел 1 апреля отметить в грузинской столице свое 87-летие.