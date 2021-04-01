Протестующие закидали яйцами отель в Тбилиси, где остановился Познер. Но журналист в безопасности

Российский журналист Владимир Познер приехал в Тбилиси отпраздновать день рождения. Жители города утроили акцию протеста и закидали яйцами гостиницу, где остановился мужчина.

Протестующие собрались у входа в гостиницу Rooms hotel. Участники акции стали кричать и закидывать здание яйцами. Все происходящее снимали журналисты.

«Мы не планируем расходиться и будем здесь до тех пор, пока те, кто не считает Абхазию частью Грузии, не покинут нашу страну. Пройдут непрерывные акции», — сказал лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили.

Сам Познер заявил, что находится в безопасности. Он отметил, что планировал уехать из города 3 апреля, но теперь не уверен в этой дате.

«На сегодняшний день я не знаю, когда мы улетим, может быть и раньше», — привело слова журналиста РИА «Новости».

Ранее инспекция труда Минздрава Грузии оштрафовала гостиницу, где остановился Познер. Сейчас в стране продолжают действовать ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. За разрешение утроить массовое мероприятие отель теперь будет должен выплатить 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов). Познер собирался отпраздновать в Тбилиси свое 87-летие.