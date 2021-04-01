Познер уехал из Тбилиси раньше срока после протестов

Телеведущему Владимиру Познеру пришлось прервать свою вечеринку в Тбилиси по поводу дня рождения и уехать из столицы Грузии раньше срока. Праздник закончился не по расписанию на фоне акций из-за его визита в город. Об этом сообщил грузинский Первый канал.

«Российский журналист Познер и его гости покинули Грузию. Самолет взлетел из тбилисского международного аэропорта. В аэропорту были мобилизованы правоохранители. На месте также присутствовали протестующие», — говорится в сообщении канала.

Накануне Познер прилетел в Тбилиси, чтобы отметить день рождения. Недовольные его визитом горожане собрались у гостиницы Rooms hotel, где остановились телеведущий и его гости, и закидали здание яйцами. Люди требовали, чтобы он немедленно уехал из страны из-за позиции журналиста по Абхазии.

Лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили заявил, что ни он, ни его сторонники никуда не уйдут, пока «те, кто не считает Абхазию частью Грузии, не покинут страну». Познер сообщил, что он в безопасности, но не исключил, что прервет поездку, которая должна была продлиться до 3 апреля.