Порядок расчета накопительной пенсии сохранят на два года. Вот как ее получить

В России отложат переход на новый порядок расчета накопительной пенсии на два года, сообщил РБК со ссылкой на проект документа от Минтруда. Это значит, что срок выплаты останется прежним вне зависимости от средней продолжительности жизни россиян и составит 264 месяца.

Кто может получить накопительную пенсию

На накопительную пенсию могут претендовать женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, имеющие достаточный страховой стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент для назначения страховой пенсии по старости, а также пенсионные накопления, которые бы превышали 5% от суммы страховой пенсии.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила о том, что накопительный компонент пенсии и все действия с ним заморожены с 2014 года, хотя Госдума, Общественная палата и другие организации критикуют такой подход правительства.

«Поэтому мы сейчас говорим об очень ограниченном количестве получателей накопительной части пенсии», — подчеркнула она.

Пенсионные накопления есть у людей 1967 года рождения и моложе, у участников Программы государственного софинансирования пенсий и тех, кто решил направить материнский капитал на увеличение пенсии.

Как рассчитывается накопительная пенсия

Размер накопительной пенсии рассчитывается исходя из суммы накоплений по трудовому стажу и пенсионному коэффициенту, а также из установленного правительством срока получения пенсии. В 2022 году он составляет 264 месяца (22 года) и не будет меняться до 2025 года вне зависимости от изменений в прогнозируемой средней продолжительности жизни россиян.

Как объяснила «360» Светлана Бессараб, срок назначения накопительной пенсии рассчитывают исходя из статистических данных: среднее число женщин, достигших пенсионного возраста, умножают на среднюю продолжительность жизни. Та же процедура происходит в отношении мужчин. Каждое произведение затем умножают на 12 месяцев.

Таким образом вычисляют среднее количество так называемых месяцев дожития, в которые россиянам потребуются пенсионные выплаты. От этого периода зависит сумма ежемесячной выплаты: если прогнозируемая продолжительность жизни снижается, сумма ежемесячных начислений увеличивается.

Источник фото: freepik.com

Как оформить накопительную пенсию

Чтобы оформить начисление пенсионных выплат, нужно обратиться в Пенсионный фонд России или подать заявление через многофункциональный центр «Мои документы» (МФЦ), а также через электронный портал госуслуг в любое время после достижения пенсионного возраста. Лично подать заявление на получение пенсии может как сам пенсионер, так и его представитель.

Для подачи заявления потребуется ряд документов: заявление о назначении пенсии, паспорт или вид на жительство в России, а также документы о трудовом стаже — трудовая книжка или письменные трудовые договоры.

Также могут понадобиться документы о смене фамилии, имени или отчества, то есть свидетельства о браке или его расторжении, а также документы, связанные с повышенными выплатами, если у пенсионера на иждивении есть нетрудоспособные члены семьи или льготы. В таком случае понадобится подтверждение того, что нетрудоспособные братья, сестры, внуки или дети находятся на иждивении получателя пенсии, сведения о среднемесячном заработке умершего кормильца, справки об инвалидности и прочие документы.

Способы получения накопительной части пенсии

Основной способ получения накопительной части пенсионных выплат — накопительная пенсия. Ее выплачивают пожизненно и ежемесячно, а размер начислений зависит как от официального ожидаемого периода выплаты, то есть прогнозируемого периода дожития, так и от суммы накоплений.

Россияне могут потребовать выплатить им все пенсионные накопления единовременно одной суммой. Этим правом могут воспользоваться те, кому не хватило страхового стажа или пенсионных коэффициентов для получения накопительной пенсии к возрасту 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Также получить все пенсионные накопления разом могут те россияне, у которых размер накопительной пенсии меньше 5% от размера страховой пенсии по старости и накопительной пенсии на дату ее назначения.

Другой вариант получения накопительной части пенсии — срочная пенсионная выплата. Россияне, достигшие пенсионного возраста, могут сами назначить срок таких начислений, но не менее 10 лет.

Срочную пенсионную выплату могут запросить те россияне, чья пенсия формировалась за счет взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсий и средств материнского капитала, направленных на увеличение пенсии.

Читайте также: