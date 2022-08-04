В России могут принять налоговый возврат для пенсионеров. Вот для чего он нужен

В Госдуме работающим пенсионерам предложили дать возможность получать социальный налоговый возврат. Инициатива защитит права пожилых россиян, у которых из-за работы не индексируются выплаты. Предложение могут реализовать, но для этого из бюджета придется выделить почти триллион рублей.

Фракция ЛДПР внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект о налоговом возврате для работающих пенсионеров. По нему эта категория населения получит право на социальный налоговый возврат от половины уплаченного НДФЛ. Его сумма не должна превышать 25 тысяч рублей. Текст законопроекта опубликовал замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Пенсионеру необходимо обратиться в ФНС для получения возврата. Средства ему отдадут в безналичной форме в течение месяца со дня направления заявления. Либерал-демократы также предложили ввести проценты за каждый день отсрочки выплаты. В конечном итоге процентная ставка сравнится со ставкой рефинансирования Центрального банка.

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Работающим пожилым людям в России положены выплаты. В августе россияне старшего возраста, которые работали в 2021 году, автоматически получат увеличенную пенсию. Ее размер зависит от суммы страховых взносов и коэффициентов, которые уплатил работодатель. Максимальная прибавка — 314,07 рубля.

Защита прав пенсионеров

По мнению депутата Госдумы от ЛДПР, председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, законопроект защищает права работающих пенсионеров. Законодательная инициатива связана с тем, что у таких категорий россиян льготные выплаты не проиндексированы и этот вопрос не решается на протяжении шести лет.

«В начале месяца работающим россиянам пожилого возраста пересчитали пенсию в связи с тем, что они заработали дополнительные взносы. Но здесь тоже несправедливость. Максимально можно заработать 10 баллов, а им дают только три. Если это перевести на рубли, то это чуть больше 300 рублей», — напомнил Нилов.

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Рассматривать законопроект будут осенью, и не исключено, что нововведения примут. По словам Нилова, ЛДПР уже выдвигала полезные для общества инициативы, среди которых были введение горячего питания в школах, увеличение пособий семьям с детьми-инвалидами. Позднее все это приняли указом президента.

Убеждены, что индексировать выплаты работающим пенсионерам нужно. И нужно благодарить их за то, что, несмотря на достижение возраста неработоспособности, они трудятся. Работодатель направляет за них взнос — и удерживается подоходный налог Ярослав Нилов.

Депутат отметил, что ЛДПР регулярно предлагает механизмы, чтобы защитить права работающих пенсионеров. По его мнению, эту инициативу россияне поддержат единогласно.

Пенсионеры начинают работать из-за небольших выплат от государства. По словам депутата Государственной думы от партии «Единая Россия» и члена комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, к инициативе от ЛДПР нужно отнестись со всей серьезностью. Вместе с Минфином ее необходимо проработать, поскольку для ее реализации из бюджета придется выделить почти триллион рублей — с учетом повышения индексации льгот неработающим пожилым россиянам.

«Вместе с тем налоговые вычеты можно использовать для покупки лекарств, на лечение, на отдых, на занятия спортом, на различные покупки, в том числе покупки недвижимости. Пенсионеры не должны быть лишены таких возможностей», — рассказала Бессараб.

По ее мнению, инициатива от ЛДПР достойна рассмотрения. Но ее нужно обязательно обсудить с Минфином, поскольку выделение средств из бюджета на вычет придется рассчитывать с учетом большого количества работающих пенсионеров.