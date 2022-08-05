Стало известно, как семьи Подмосковья и Москвы распорядились маткапиталом в 2022 году

Свыше 1,3 миллиона семей столицы и Подмосковья получили сертификаты на материнский капитал с начала действия программы. В этом году его выдали 81,4 тысячи семей.

Средствами материнского капитала за 15 лет воспользовались 809,2 тысячи семей Москвы и области. Большинство из них потратили деньги на улучшение жилищных условий. Так, в этом году на эти цели сертификат использовали 43,9 тысячи раз. Еще 45,9 тысячи потратили на обучение детей, 437 — на накопительную пенсию мамы, 40 — на социальную адаптацию детей-инвалидов. Еще 29,9 тысячи использовали его для ежемесячных выплат.

Всего с начала действия программы 426,8 тысячи семей улучшили условия жизни на сумму 185,3 миллиона рублей. На обучение детей потратили 31,6 миллиона, на накопительную пенсию — 543 тысячи. Программа материнского капитала рассчитана до 2026 года.

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