Россиянам рассказали, как влияет возраст дожития на размер пенсии

При расчете размера накопительной пенсии используют такую величину, как возраст дожития. Об этом рассказала в интервью агентству «Прайм» генеральный директор НПФ «Будущее» Светлана Касина.

Пенсию назначают человеку для выплаты пожизненно. Ее размер определяют путем деления размера пенсионных накоплений на ожидаемый период выплаты.

«Математически получается, что увеличение ожидаемого периода выплаты влечет уменьшение размера назначаемой накопительной пенсии — это с одной стороны. С другой, размер пенсионных накоплений может расти темпами более высокими, чем темп роста ожидаемого периода выплаты. В этом случае, размер назначаемой накопительной пенсии будет как минимум не уменьшаться», — пояснила эксперт.

Поскольку продолжительность жизни россиян неуклонно растет, ожидаемый период выплаты также увеличивается на шесть месяцев ежегодно. В настоящее время период дожития в РФ составляет 22 года. Этот показатель установили в 2021 году, и пока он сохраняется.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что правительство вновь повысит пенсии и увеличит минимальный размер оплаты труда (МРОТ).