В России ускорили получение социальных и имущественных налоговых вычетов. Теперь их достаточно просто оформить в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ или с помощью специалистов МФЦ. За год россияне могут вернуть более ста тысяч рублей.

Деньги придут быстрее

ФНС ускорила проверки деклараций россиян для получения социальных и имущественных налоговых вычетов. Первый позволял частично восполнить затраты на лечение, обучение, пенсионное страхование и занятия спортом. Имущественный вычет, в свою очередь, полагается при покупке и строительстве жилья, погашении ипотеки и продаже недвижимости.

Ранее на проверку по социальным вычетам давалось три месяца и еще треть этого времени отводилась на перечисление возврата. По имущественным выплатам зачисление происходило в течение месяца и 15 дней. В условиях санкционного давления ведомство приняло решение о необходимости ускорить проверку. Теперь она должна занимать максимум 15 дней.

Право на уменьшение размера дохода, с которого уплачивается налог, имеют все официально работающие граждане Российской Федерации. За 2020 год социальными и имущественными налоговыми вычетами воспользовались почти 10 миллионов человек. Общая сумма по всем типам вычетов, подлежащая возврату из бюджета, составила 287,7 миллиарда рублей, уточнил РБК.

Помощь ФНС

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с «360» отметил, что существует несколько типов налоговых вычетов, касающихся довольно большого количества россиян, многие из которых даже не подозревают об этом. Он посоветовал жителям страны зайти на сайт ФНС РФ и посмотреть их полный перечень.

«Нужно внимательно посмотреть, какие существуют налоговые вычеты, примерить на себя и применить. Ничего сложного в этом нет. Конечно, можно говорить, что это лишь 13% от суммы и это не так уж много. Но любой доход — это доход, даже если он небольшой. Им нужно пользоваться», — подчеркнул аналитик.

Он уточнил, что налоговый вычет — это не субсидия за покупку товаров или услуг. По его словам, выплаты будут лишь в том случае, если человек оплатил налог на доходы физических лиц: именно с НДФЛ «срезают» 13%. Ограничения предусмотрены лишь для максимальной суммы, подлежащей налоговому вычету, минимальной нет — возврат можно оформить даже с нескольких тысяч рублей. Однако в последнее время происходило много изменений, связанных с пандемией, санкциями, поэтому лучше все уточнять на сайте ведомства, добавил он.

Беляев рассказал, что перечень необходимых справок и документов можно посмотреть также на сайте ФНС. Подать их можно там же, в личном кабинете налогоплательщика, или с помощью Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Специалисты примут документы и передадут их в территориальную инспекцию ФНС, подчеркнул он.

Виды налоговых вычетов

Всего в России существуют шесть видов социальных налоговых вычетов: стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные, профессиональные, а также налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке.

Налоговым кодексом предусмотрены социальные вычеты по расходам на благотворительность, обучение, лечение и приобретение медикаментов, на негосударственное пенсионное обеспечение, страхование жизни и добровольное пенсионное страхование, на накопительную часть трудовой пенсии. Совокупно за год можно вернуть до 120 тысяч рублей.

Право на имущественные налоговые вычеты получают при продаже или покупке какой-либо собственности, дома, квартиры, комнаты, при строительстве жилья или приобретении земельного участка для этих целей, а также в случае выкупа ее государством или муниципалитетом для своих нужд. За приобретение жилья вернутся до 260 тысяч рублей, за ипотеку — 390 тысяч рублей. При продаже недвижимости можно уменьшить НДФЛ на сумму до 130 тысяч рублей.