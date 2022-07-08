facebook_pixel
    08 июля 2022, 03:22

    Россиянам напомнили о способе вернуть часть денег из пенсионных накоплений

    Директор АО «НПФ Эволюция» Мошляк: россияне могут вернуть часть пенсионных накоплений

    Дарья Бунякова

    Каждый год россияне могут вернуть часть денег, внесенных в негосударственные пенсионные фонды. Получить можно налоговый вычет до 15,6 тысячи рублей, сообщил коммерческий директор АО «НПФ Эволюция» Олег Мошляк.

    Россиянам напомнили о способе вернуть часть денег из пенсионных накоплений

    «С внесенных по пенсионному договору средств можно получить ежегодный налоговый вычет. Максимальная база такого вычета — 120 тысяч рублей. Если вы официально трудоустроены, то сможете вернуть до 15,6 тысячи рублей», — сказал Мошляк Ura.ru.

    Он добавил, что средства также можно положить на пенсионный счет для реинвестирования и увеличения суммы накоплений. По словам коммерческого директора, копить на пенсию совсем не сложно. Для этого потребуется начать откладывать каждый месяц 3-5% от доходов, постепенно повышая сумму.

    «Можно подключить автоплатеж или подать заявление в бухгалтерию своего работодателя на удержание взносов из заработной платы на регулярной основе. Размер взносов и периодичность клиент устанавливает самостоятельно», — пояснил Мошляк.

    Он отметил, что оптимальным размером пенсии является 60-70% от утраченного заработка.