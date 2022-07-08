Россиянам напомнили о способе вернуть часть денег из пенсионных накоплений

Каждый год россияне могут вернуть часть денег, внесенных в негосударственные пенсионные фонды. Получить можно налоговый вычет до 15,6 тысячи рублей, сообщил коммерческий директор АО «НПФ Эволюция» Олег Мошляк.

«С внесенных по пенсионному договору средств можно получить ежегодный налоговый вычет. Максимальная база такого вычета — 120 тысяч рублей. Если вы официально трудоустроены, то сможете вернуть до 15,6 тысячи рублей», — сказал Мошляк Ura.ru.

Он добавил, что средства также можно положить на пенсионный счет для реинвестирования и увеличения суммы накоплений. По словам коммерческого директора, копить на пенсию совсем не сложно. Для этого потребуется начать откладывать каждый месяц 3-5% от доходов, постепенно повышая сумму.

«Можно подключить автоплатеж или подать заявление в бухгалтерию своего работодателя на удержание взносов из заработной платы на регулярной основе. Размер взносов и периодичность клиент устанавливает самостоятельно», — пояснил Мошляк.

Он отметил, что оптимальным размером пенсии является 60-70% от утраченного заработка.