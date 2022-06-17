Жителям России напомнили о праве на досрочное получение накопительной части пенсии

Жители России могут досрочно получить накопительную часть пенсии. Об этом в интервью изданию «Прайм» сообщили представители Пенсионного фонда России (ПФР).

По их словам, в отделениях ведомства столичного региона такая возможность появилась в 2019 году. Ее ввели после повышения пенсионного возраста. Представители ПФР отметили, что окончание рабочего периода для мужчин продлили до 65 лет, а для женщин — до 60 лет. При этом возраст для выплаты пенсионных накоплений остался прежним.

Ранее вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина во время интервью на Петербургском международном экономическом форуме сообщила, что власти региона протестировали на многодетных семьях автоматическое назначение социальных пособий. По ее словам, в Подмосковье проходит проактивная работа над улучшением качества предоставления социальных услуг.

«Мы выясняем, что неудобно и что не нравится жителям, и под это меняем систему», — сказала Каклюгина.