Россиянкам напомнили о положенных им пенсионных льготах

Для некоторых женщин в России предусмотрены особые пенсионные льготы. Отправиться на заслуженный отдых в 55 лет могут матери пятерых и более детей. Об этом напомнил директор по развитию АО «НПФ Эволюция» Дмитрий Ключник.

«Выйти на пенсию раньше установленного законом возраста могут многодетные матери. Женщинам с пятью и более детьми пенсия назначается в 50 лет. С тремя и четырьмя детьми — на три и четыре года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений», — рассказал Ключник агентству «Прайм».

При этом он утончил, что во всех перечисленных случаях трудовой стаж женщины должен составлять как минимум 15 лет. Еще досрочно выйти на пенсию могут россиянки, работавшие в районах Крайнего Севера или накопившие от 37 лет трудового стажа. Также раньше перестать работать имеют право представительницы социально значимых и опасных профессий.

Пенсионный фонд России с 1 августа автоматически проиндексирует выплаты работающим и неработающим пенсионерам. Надбавку не получат те, у кого социальная и государственная пенсия.